Kitüntetés a jólelkű gazdának

1 órája

Kiss-M. Vencel városi kitüntetést kapott, önzetlenségét, gyermekszeretetét, segítőkészségét ismerték el

Címkék#Kiss-M Vencel#Garta nap#Kapuvár Városáért Emlékérm#kitüntetés#Garta#Kapuvár

A Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést ítélte oda a helyi képviselő-testület Kiss-M. Vencel kapuvári gazdának, aki a Garta napon vette át a díjat. Kiss-M. Vencel évtizedek óta önzetlenül szolgálja a települést, népszerűsíti természeti környezetét, a lovassportot, a várost és szívügye a gartai városrész jósorsa.

Cs. Kovács Attila

Kiss-M. Vencel évtizedek óta veszi ki részét Kapuvár és Garta közéletéből, energiát, időt és sokszor pénzt is áldoz szeretett szülővárosáért. Teszi mindezt önzetlenül, fizetsége az, ha örömet tud szerezni másoknak. Kiss-M. Vencel a napokban elismerést kapott: a Kapuvár Városáért Emlékérmet vehette át Horváth László polgármestertől. Éppen a Garta Nap rendezvényen, melynek egyik szervezője Kiss-M. Vencel. Vastaps kísérte a kitüntetést, jelezve, a helyiek is ismerik és elismerik földijüket.

Kiss-M. Vencel a Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést kapta meg a Garta napon..
A kapuvári gazda önzetlenségét, segítőkészségét ismerte el a képviselő-testület. Kiss-M. Vencel a Kapuvár Városáért Emlékérmet kapta meg a Garta napon. Fotó: Cs. K. A.

Kitüntetés a Garta napon

Idén rendezték meg a tizenhatodik Garta Napot, melyen Kapuvár gartai városrészét, az egykor önálló települést ünneplik a helyiek. Kulturális műsorok, terményáldás, veterán járművek és motorok felvonulása, lovasfelvonulás szerepelt többek között a programban. A megnyitón pedig olyan embert méltattak és tüntettek ki, aki évtizedek óta szolgálja Gartát, ott van mindenhol, ahol elkel a segítség. 

Nézze meg képgalériánkat:

Garta nap Kapuváron - Kiss-M. Vencel városi kitüntetést kapott

Fotók: CS.K.A.

Megnyitó beszédében Horváth László polgármester sejtelmesen fogalmazott. Először megköszönte minden támogatónak a segítséget, majd rátért arra, hogy Kapuváron és Gartán sok jóérzésű ember él. Sokan méltóak az elismerésre. "Él azonban Kapuvár-Gartán egy olyan ember, aki önzetlenségével, szeretetével és jóindulatával beírta magát Kapuvár-Garta történetébe. Sokat tesz az iskolás és óvodás gyerekekért, a fiatalokért, idősekért. Szereti a lovas sportot, szereti az emberekkel megismertetni a természet szépségeit. 

Ha kell, disznóölést tart, vagy rendezvényt szervez, amivel színesíti a város életét. Általában nem szeret az első sorban állni és a háttérben van. Mindig bízhatok benne, bárhol is képviseli Kapuvárt és Gartát. 

Kapuvár képviselő-testülete Kiss-M. Vencel részére, aki Kapuvár közösségi életében úgy a múltban, mint a jelenben aktívan és önzetlenül részt vesz, elismerésként a Kapuvár Városáért Emlékérmet adományozta.

Így tapsolta meg a közönség a díjazottat:

A kitüntetett gazda, miután átvette az emlékérmet és az oklevelet, a mikrofonhoz lépett és elcsukló hangon köszönte meg a kitüntetést. Többet nem is tudott mondani, nem is kellett megszólalnia. A gartai közönség vastapssal gratulált a díjához, ezzel is kifejezve elismerését mindazért, amit Kiss-M. Vencel véghez vitt az elmúlt évtizedekben.

Vencel Kapuváron született, egész élete Kapuvárhoz, Gartához kötődik. Az elmúlt évtizedekben rengeteget dolgozott azért, hogy a Kapuvári Lóbarátok Köre kezelésében lévő volt MEDOSZ-pálya a lovassport számára minden igényt kielégítővé váljon. Munkáját mindig önzetlenül, felajánlásból végezte. Lovaskocsijával lassan elengedhetetlen részese a kapuvári rendezvényeknek, ahol az érdeklődő vendéget a városban kocsikáztatja. 

Kiemelkedő a hagyományos adventi sétakocsikázás, amelyre egyre nagyobb igény van. A Kapuvár Térségi Általános Iskola és a Király-tó Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek kirándulásában és szórakoztatásában is szerepet vállal. Szervezője az évente megrendezésre kerülő Garta napnak. A városban és határon túl végzett jótékonysági tevékenysége is kiemelkedő. Legfontosabb számára a természet szeretete, az önzetlen segítés és a gyermekekért való tenni akarás. Készségesen segíti a város közéletét.

 

