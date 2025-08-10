1 órája
Bohémság költözött a barlangba - ötcsillagos dallamok éjszakája - fotók, videó
A hétvégén különleges kulturális élmény várta a BarlangFesztivál látogatóit. A Soproni Petőfi Színház ugyanis a Jubileumi Színházi Gála keretében a kőfejtő színpadára varázsolta „Ötcsillagos Bohémságok” című műsorát.
A gálaest igazi időutazás volt, mely során a közönség a századforduló operettjeinek csillogó világától a párizsi sanzonok érzelmes dallamain át a könnyűzene örökzöldjeiig kalandozhatott.
Gála a barlangban
A gálán felejthetetlen operettslágerek hangzottak el, köztük A víg özvegy, a Montmartre-i ibolya és a Cirkuszhercegnő legismertebb dallamai. A közönség szívét megdobogtatta az Egy kis édes félhomályban, a Különös éjszaka volt, a Maga nős ember vagy boldog és a Szerelemhez nem kell szépség is.
Fotók: Varga Henrietta
A bohém művészvilág hangulatát a szereplők Párizs romantikájával fűszerezték, Édith Piaf legendás Hymne à l’amour című sanzonjával.
Az est könnyedebb pillanataiban felcsendült a Sway, a Just a Gigolo, a Zene nélkül mit érek én, valamint az ABBA örök klasszikusa, a Thank You for the Music. A művészek előadása igazi érzelmi hullámvasútként sodorta magával a közönséget, egyszerre ébresztve nosztalgiát, játékosságot és meghatottságot.
A varázslatos hangulatú gála végén a nézők állva tapsoltak, percekig ünnepelve a művészeket.
A gála fellépői voltak:
Bordás Barbara, Szendy Szilvi, Vágó Bernadett, Domoszlai Sándor, Miller Zoltán, Papp Attila és Sándor Péter. A Soproni Petőfi Színház társulatából: Dienes Blanka, Simon Andrea, Szőcs Erika, Szupper Fanni, Marosszéki Tamás, Savanyu Gergely és Várhelyi Áron, valamint Kuti Petra Gabriella, Máté Zsófia, Lovas Emma, Veres Dániel, Rácz Máté Tamás és Fülöp Balázs.