Bohémság költözött a barlangba - ötcsillagos dallamok éjszakája - fotók, videó

A gálaest igazi időutazás volt, mely során a közönség a századforduló operettjeinek csillogó világától a párizsi sanzonok érzelmes dallamain át a könnyűzene örökzöldjeiig kalandozhatott.

A gálaest egy igazi időutazás volt a művészeknek közsönhetően Fotó: Rombai Peter

Gála a barlangban

A gálán felejthetetlen operettslágerek hangzottak el, köztük A víg özvegy, a Montmartre-i ibolya és a Cirkuszhercegnő legismertebb dallamai. A közönség szívét megdobogtatta az Egy kis édes félhomályban, a Különös éjszaka volt, a Maga nős ember vagy boldog és a Szerelemhez nem kell szépség is.

