augusztus 20., szerda

István névnap

27°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene

44 perce

A Fúvószene napja a Szent István Napokon - Képgaléria, videó

Címkék#Szent István Napok#Haller Sport , Majorette Egyesület#mosonmagyaróvári mofém#karnagy

Régi hagyománya van annak, hogy fúvószenei találkozót is szerveznek a Szent István Napokon. A Fúvószene napja keretében a mosonmagyaróvári Mofém és Kühne-, valamint soproni Juventus fúvószenekarok szórakoztatták a közönséget.

Kisalföld.hu

A Fúvószene napja a Haller Sport, Majorette Egyesület felvezetésével kezdődött: idén a mosonmagyaróvári Mofém és Kühne fúvószenekarok mellé társult a soproni Juventus fúvószenekar. A Szent István Napokra a fúvószene kedvelőit is várták. 

Fúvószene napja
Fúvószene napja: a mosonmagyaróvári Mofém és Kühne-, valamint soproni Juventus fúvószenekarok szórakoztatták a közönséget.
Fotó: Kerekes István

Fúvószenekarok találkoztak Mosonmagyaróváron

A 2007 óta működő Haller Sport, Majorette Egyesület a városi és környékbeli rendezvények mellett a Kühne Koncert Fúvószenekar partnercsoportjaként az ország több településén is fellép, bemutatva a mazsorett bot forgatásának rejtelmeit. Most a fúvószenekarok előtt lépdeltek a lányok. 

Nézze meg képgalériánkat: 

Fúvószenei találkozót is szerveztek a Szent István Napok keretében

Fotók: Kerekes István

A Kovács Tamás József karnagy vezette Mofém Fúvószenekar, az ifj. Vámos Gábor karnagy vezetette Kühne Koncert Fúvószenekar mellett a Friedrich Gergely karnagy által irányított Juventus Koncert Fúvószenekar Sopron vonult a lányok mögött. 

Látványos videónk az eseményről:

A zenekarok külön-külön is szórakoztatták a zeneszerető közönséget, majd közös zenéléssel is meglepték a hallgatóságot, többek között ismert filmzenékkel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu