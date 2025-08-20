48 perce
A Fúvószene napja a Szent István Napokon - Képgaléria, videó
Régi hagyománya van annak, hogy fúvószenei találkozót is szerveznek a Szent István Napokon. A Fúvószene napja keretében a mosonmagyaróvári Mofém és Kühne-, valamint soproni Juventus fúvószenekarok szórakoztatták a közönséget.
A Fúvószene napja a Haller Sport, Majorette Egyesület felvezetésével kezdődött: idén a mosonmagyaróvári Mofém és Kühne fúvószenekarok mellé társult a soproni Juventus fúvószenekar. A Szent István Napokra a fúvószene kedvelőit is várták.
Fúvószenekarok találkoztak Mosonmagyaróváron
A 2007 óta működő Haller Sport, Majorette Egyesület a városi és környékbeli rendezvények mellett a Kühne Koncert Fúvószenekar partnercsoportjaként az ország több településén is fellép, bemutatva a mazsorett bot forgatásának rejtelmeit. Most a fúvószenekarok előtt lépdeltek a lányok.
Nézze meg képgalériánkat:
Fúvószenei találkozót is szerveztek a Szent István Napok keretébenFotók: Kerekes István
A Kovács Tamás József karnagy vezette Mofém Fúvószenekar, az ifj. Vámos Gábor karnagy vezetette Kühne Koncert Fúvószenekar mellett a Friedrich Gergely karnagy által irányított Juventus Koncert Fúvószenekar Sopron vonult a lányok mögött.
Látványos videónk az eseményről:
A zenekarok külön-külön is szórakoztatták a zeneszerető közönséget, majd közös zenéléssel is meglepték a hallgatóságot, többek között ismert filmzenékkel.