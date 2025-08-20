A Fúvószene napja a Szent István Napokon - Képgaléria, videó

A Fúvószene napja a Haller Sport, Majorette Egyesület felvezetésével kezdődött: idén a mosonmagyaróvári Mofém és Kühne fúvószenekarok mellé társult a soproni Juventus fúvószenekar. A Szent István Napokra a fúvószene kedvelőit is várták.

Fúvószene napja: a mosonmagyaróvári Mofém és Kühne-, valamint soproni Juventus fúvószenekarok szórakoztatták a közönséget.

Fotó: Kerekes István

Fúvószenekarok találkoztak Mosonmagyaróváron

A 2007 óta működő Haller Sport, Majorette Egyesület a városi és környékbeli rendezvények mellett a Kühne Koncert Fúvószenekar partnercsoportjaként az ország több településén is fellép, bemutatva a mazsorett bot forgatásának rejtelmeit. Most a fúvószenekarok előtt lépdeltek a lányok.

Nézze meg képgalériánkat: