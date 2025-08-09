1 órája
Fut a Hegyes: rekordszámban álltak rajthoz - fotók, videó
Idén ötödször rajtolt el szombaton a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat támogatásával, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület, a Hegyeshalmi Sport Club és a Hegyeshalom ÖTE szervezésében a helyi sportpályán a „Fut a Hegyes” jótékonysági terepfutó rendezvény. Újdonságként létrehozták a 100 méteres "tipegő" futamot, továbbá a szokásos fél kilométeres kímélő futam, 1 kilométeres kezdő, 2 kilométeres, 5 kilométeres és 10 kilométeres futamok várták a mozogni vágyókat. A szervezők gyermekprogramokkal is készültek.
Szombaton igazi sportos, közösségi hangulat lengte be Hegyeshalmot, hiszen megrendezték a Fut a Hegyes programot. A település apraja-nagyja, sőt a környékbeli falvakból és városokból is érkeztek lelkes futók és sétálók, hogy együtt mozogjanak, jó levegőn, vidám társaságban.
Fut a Hegyes: majd kétszázhatvanan sportoltak
Elsőként a nagyközség szeretett doktorai, dr. Smodics Katalin és dr. Cseh Sándor, a rendezvény fővédnökei köszöntötték az egybegyűlteket. Mint hangsúlyozták, itt nem az a lényeg, ki fut gyorsabban, hanem hogy ki indul a programon, és nyertes mindenki, hiszen szabad levegőn lehetünk és együtt mozoghatunk.
Fut a Hegyes: rekordszámban álltak rajthozFotók: Kerekes István
– Itt mindenki díjazott: ez a program az egészségről, jókedvről és kacagásról szól – emelte ki a gyermekorvos.
Dr. Cseh Sándor is jó indulást, eredményes futást és célba érést kívánt.
Érdekességként bemutatkoztak a falu legifjabb önkéntes tűzoltói: a 4-5 éves kicsik már a térségi versenyen is bizonyítottak.
A bemelegítő után indulhattak a különféle futamok. A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület elnöke, a rendezvény főszervezője, Tóth Gyula tájékoztatása szerint ezúttal 258-an regisztráltak, ami az eddigi rekord.
A „Fut a Hegyes 2024” jótékonysági terepfutást és versenyt 2019-ben álmodták meg, azzal a céllal, hogy minden korosztályt megszólítsanak. Az első rendezvényt 2021-ben szervezték meg, akkor több mint kétszáz résztvevővel. 2023-ban már verseny jellege volt a rendezvénynek, 2024-ben pedig díjazták is az abszolút első három helyezettet, a nagyobb távokon az első három befutót nőknél és férfiaknál külön, ahogy a legfiatalabb és legidősebb résztvevőt, mint idén is.
Több távon is lehetett bizonyítani
A rajt előtti percekben már érezni lehetett az izgatott várakozást: a gyerekek vidáman készültek a rajtkapu körül. A szervezők mindenre gondoltak – volt frissítőpont, zene, sőt, bemelegítő torna is, amelyen fiatalok és idősebbek együtt mozgatták át izmaikat. A távok között mindenki megtalálhatta a maga kihívását: a rövidebb, családias hangulatú sétától a hosszabb, komolyabb futóversenyig több lehetőség közül lehetett választani.
A pálya mentén a szurkolók tapsoltak, biztatták a résztvevőket. A célba érkezés mindenkinél ünnep volt, hiszen mindenkinek a nyakába érmet akasztottak. Nem számított, ki hányadik lett, hiszen a nap legnagyobb ajándéka a mozgás öröme és a közösségi élmény volt.
A Fut a Hegyes program idén is bebizonyította, hogy a sport nemcsak egészséges, hanem össze is hozza az embereket. A résztvevők már most arról beszélgettek, hogy jövőre is itt a helyük – hiszen egy ilyen jó hangulatú, mosolygós szombatot kár lenne kihagyni.