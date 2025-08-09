Fut a Hegyes: rekordszámban álltak rajthoz - fotók, videó

– Itt mindenki díjazott: ez a program az egészségről, jókedvről és kacagásról szól – emelte ki a gyermekorvos.

Dr. Cseh Sándor is jó indulást, eredményes futást és célba érést kívánt.

Érdekességként bemutatkoztak a falu legifjabb önkéntes tűzoltói: a 4-5 éves kicsik már a térségi versenyen is bizonyítottak.

A bemelegítő után indulhattak a különféle futamok. A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület elnöke, a rendezvény főszervezője, Tóth Gyula tájékoztatása szerint ezúttal 258-an regisztráltak, ami az eddigi rekord.

A „Fut a Hegyes 2024” jótékonysági terepfutást és versenyt 2019-ben álmodták meg, azzal a céllal, hogy minden korosztályt megszólítsanak. Az első rendezvényt 2021-ben szervezték meg, akkor több mint kétszáz résztvevővel. 2023-ban már verseny jellege volt a rendezvénynek, 2024-ben pedig díjazták is az abszolút első három helyezettet, a nagyobb távokon az első három befutót nőknél és férfiaknál külön, ahogy a legfiatalabb és legidősebb résztvevőt, mint idén is.

Több távon is lehetett bizonyítani

A rajt előtti percekben már érezni lehetett az izgatott várakozást: a gyerekek vidáman készültek a rajtkapu körül. A szervezők mindenre gondoltak – volt frissítőpont, zene, sőt, bemelegítő torna is, amelyen fiatalok és idősebbek együtt mozgatták át izmaikat. A távok között mindenki megtalálhatta a maga kihívását: a rövidebb, családias hangulatú sétától a hosszabb, komolyabb futóversenyig több lehetőség közül lehetett választani.