Idén ötödször rajtol el a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat támogatásával, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület, Hegyeshalmi Sport Club és a Hegyeshalom ÖTE szervezésében augusztus 9-én a helyi sportpályán a „Fut a Hegyes” jótékonysági terepfutó rendezvény. Újdonságként létrehozták a 100 méteres "tipegő" futamot, amely csak 6 éves korig vehető igénybe. Továbbá a szokásos fél kilométeres kímélő futam, 1 kilométeres kezdő, 2 kilométer, 5 kilométer és 10 kilométeres futamok várnak minden mozogni vágyót. A szervezők gyermekprogramokkal is készülnek. Helyszíni regisztráció reggel 7 órától, 9 órától megnyitó, bemelegítő, majd indulnak a futamok.