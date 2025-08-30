Jól kifőzték a barátok Barátin - Fotókon a főzőverseny legjobb pillanatai

Majdnem 30 csapat kevert-kavart szombaton délelőtt Győrújbaráton az új nevén BarátFeszten. Az eddig baráti Bográcsos Banzáj néven futó nyárbúcsúztató rendezvényen évről évre többen ragadtak fakanalat, hogy együtt főzzenek a barátokkal, amivel aztán jótékony célokra tudták fordítani a bevételt. Az idén rekordszámú nevezés érkezett a főzőversenyre. Sajnos péntek éjjel hatalmas eső zúdult a baráti hegyre, ez elijeszthetett pár csapatot a szabadban való főzéstől.

Az óvoda csapata gyönyörűen feldíszített azstal mellett kékfestő köténykében sürgött-forgott a főzőversenyben.

Fotó: Barki Andrea

Halászlétől dödölléig

Szerencsére ettől eltekintve finomabbnál finomabb ételek készültek, s nem csak bográcsban. Volt malacpofa, csülkös babgulyás, tépett malachús, csili, ovismenűs tészták, halászlé, hagyományos gulyásleves, dödölle és felsorolni is nehéz lenne, hányféle finomság. Édességből sem volt hiány, hiszen nagyon sokféle házi sütit hoztak a lányok-asszonyok, sőt, igazi kézzel nyújtott házirétes is kellette magát.

Tárcsán sült a császár. Fenséges ízeiről az "angyalok" gondoskodtak.

Malacsütés

Most először vállalkozott azonban egy baráti társaság malac sütésével. A belsejét bepácolták, a tűz előtt pedig egy automata forgatta fáradhatatlanul reggel 7 órától, de még 14 órakor is fordult körbe-körbe a malac, mert a folyamatosan mért hőmérséklet alapján még sütésre ítélték a készítők. Itt érdemes megjegyezni, hogy a nemrég született ötlet megvalósításához nem csak a malacot készítették el, logót terveztek a csapatnak, egyenpólót készítettek a megjelenéshez.

A főzőverseny történetében először sült egyben egy malac.

Baráti kóstolók

Szinte minden indulóra igaz, az összetartozás érzését jelző "egyenruha" mutatta a csapatokat és a gondosan feldíszített asztal jelezte, szívesen várják a vendégeket. Arra is persze jutott idő, hogy a szomszédok megkóstolják egymás főztjét.

Azon már meg sem lepődtünk, hogy szinte több volt a főzők között a férfi.

A mesterszakácsokból álló zsűri tagja volt Bede Róbert is, aki látványfőzést is vállalt.

Horváth Csabát, a zsűri elnökét kértük, röviden értékelje az idei ételeket. – A zsűri két csapatban értékelte az ételeket azok nagy száma miatt. Vannak olyan ételek, amelyek nagy meglepetést okoztak, mert nagyon odatették magukat a készítői, de vannak olyan egyszerűen elkészítettek is, amelyek egy kicsit félresikerültek. Van olyan étel, amit behoznak, és már azonnal látszik róla, hogy az internetről horgászták le ahol sajnos néha nagyon rossz tanácsot adnak. Az ízesítéssel vannak problémák, nagyon bátortalanul használják a sót. Az nagy probléma, ha átesünk a ló túlsó oldalára– jegyezte meg a zsűri elnöke.