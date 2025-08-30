augusztus 30., szombat

A Magyar Fotográfia napját ünnepelték

1 órája

Kiállítás nyílt a Soproni Fotóklub tagjainak munkáiból - fotók

A Magyar Fotográfia Napja alkalmából idén is különleges kulturális eseménynek ad otthont Sopron. A 119 éves Soproni Fotóklub hétvégén háromnapos kiállítással várja a látogatókat a Mária-szobornál.

Varga Henrietta

A több mint egy évszázados múltra visszatekintő egyesület minden évben igyekszik méltó módon ünnepelni a fényképezés, a fotózás napját, ám az idei tárlat egyszerre művészi bemutatkozás és bensőséges emlékezés.

fotó
A Soproni Fotóklub munkáiból nyílt kiállítás a Mária-szobornál Fotó: Rombai Peter

Fotóklubok kiállítása

A kiállítás középpontjában a klub tagjainak legújabb alkotásai álltak, melyek között a természet csendes szépségét, városi pillanatokat és elgondolkodtató portrékat is felfedezhetett a közönség. A szervezők számára mindig fontos, hogy a fotográfia sokszínűségét mutassák be, így idén sem hiányzott a nemzetközi kitekintés: vendégként a szlovákiai Komáromból érkező Helios Fotóklub tagjai hozták el munkáikat. Az együttműködés nemcsak új látásmódokat hozott Sopronba, hanem a két város fotós közössége közötti baráti kapcsolatokat is tovább erősítette.

Fotó: Rombai Peter

Különleges színfolt

A háromnapos tárlat különleges színfoltja volt az emlékezés: a Fotóklub tagjai és barátai Sipos Ferenc előtt hajtottak fejet, aki 22 éven keresztül volt aktív tagja és inspiráló alakja a közösségnek. Munkássága, elhivatottsága és embersége máig példaként áll a fiatalabb generációk előtt.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!:

Kiállítás nyílt a Soproni Fotóklub tagjainak munkáiból

Fotók: Divósné Varga Henrietta

A kiállítást Barcza Attila, országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: Büszkék lehetünk a Soproni Fotóklub szakmai tevékenységére. A Magyar Fotográfia Napja remek alkalmat kínál arra, hogy elismeréssel adózzunk munkásságuk előtt. Közel kétszáz alkotás tekinthető meg ezen a tárlaton, amelyet a soproni fotósok és a révkomáromi vendégklub közösen hoztak létre Sopron egyik ékességén, a Várkerületen. Úgy gondolom, ez a kiállítás mindenkit ösztönözhet az amatőr fotózás kipróbálására. Érdemes megállni és megcsodálni ezeket a műveket, hiszen mindenki számára mást és mást üzennek. A fotográfia a pillanat művészi megőrzése, amely számtalan nézőpontból és nagyfokú kreativitással valósulhat meg.

A rendezvény ennek szellemében vált igazi ünneppé, ahol a fényképek egyszerre szóltak szépségről, emlékezésről és a közösség erejéről.

 

