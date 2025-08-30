Kiállítás nyílt a Soproni Fotóklub tagjainak munkáiból - fotók

A több mint egy évszázados múltra visszatekintő egyesület minden évben igyekszik méltó módon ünnepelni a fényképezés, a fotózás napját, ám az idei tárlat egyszerre művészi bemutatkozás és bensőséges emlékezés.

A Soproni Fotóklub munkáiból nyílt kiállítás a Mária-szobornál Fotó: Rombai Peter

Fotóklubok kiállítása

A kiállítás középpontjában a klub tagjainak legújabb alkotásai álltak, melyek között a természet csendes szépségét, városi pillanatokat és elgondolkodtató portrékat is felfedezhetett a közönség. A szervezők számára mindig fontos, hogy a fotográfia sokszínűségét mutassák be, így idén sem hiányzott a nemzetközi kitekintés: vendégként a szlovákiai Komáromból érkező Helios Fotóklub tagjai hozták el munkáikat. Az együttműködés nemcsak új látásmódokat hozott Sopronba, hanem a két város fotós közössége közötti baráti kapcsolatokat is tovább erősítette.

Fotó: Rombai Peter

Különleges színfolt

A háromnapos tárlat különleges színfoltja volt az emlékezés: a Fotóklub tagjai és barátai Sipos Ferenc előtt hajtottak fejet, aki 22 éven keresztül volt aktív tagja és inspiráló alakja a közösségnek. Munkássága, elhivatottsága és embersége máig példaként áll a fiatalabb generációk előtt.

