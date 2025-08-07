augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Elkezdődtek a munkálatok: sávszűkítés, forgalomkorlátozás Győr egyik legforgalmasabb útján - Képgaléria

Címkék#úttest#Tihanyi Árpád út#Vasvári Pál út#forgalomkorlátozás#munkálatok

A kivitelezés jelentős forgalmi akadályt képez majd a sávszűkítések miatt. A teljeskörű kivitelezés 4 hetet vesz igénybe, addig jelentős forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek.

Kisalföld.hu

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: augusztus 7-től, csütörtöktől forgalomkorlátozásra és munkagépek jelenlétére kell számítaniuk a közlekedőnek a Tihanyi Árpád úton a Szauter út és Vasvári Pál út közötti szakaszán burkolatfelújítás miatt – közölte Máthé-Tóth Péter, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója. Forgalomkorlátozás és sávszűkítések a helyszínen, cikkünkben mutatjuk a részleteket.

forgalomkorlátozás sávszűkítés Győr munkálatok kivitelzés
Forgalomkorlátozás: a kivitelezés jelentős forgalmi akadályt képez majd a sávszűkítések miatt.
Fotó: Csapó Balázs

 

Forgalomkorlátozás, sávszűkítések

A Tihanyi Árpád út ezen szakaszán lévő aszfaltréteget újítják fel, illetve az úttest szegélyeit is újakra cserélik. A munkavégzés a szegélyek bontásával és újjáépítésével kezdődik, ezt követően felmarják a régi aszfalt kopóréteget, kicserélnek 7 csatornafedlapot és 12 víznyelőaknát. 

Ezután készül el az új aszfaltréteg mintegy 315 tonna mennyiségben.

Nézze meg a helyszínen készült képgalériánkat:

Elkezdődtek a munkálatok: sávszűkítés, forgalomkorlátozás Győr egyik legforgalmasabb útján

Fotók: Csapó Balázs

A teljeskörű kivitelezés 4 hetet vesz igénybe – úgy számoltak, hogy a nagyobb akadályoztatással járó munkafázisokkal augusztus utolsó hetében végeznek kivitelezőik, szeptemberre a kiegészítő munkálatok húzódnak át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu