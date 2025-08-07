1 órája
Elkezdődtek a munkálatok: sávszűkítés, forgalomkorlátozás Győr egyik legforgalmasabb útján - Képgaléria
A kivitelezés jelentős forgalmi akadályt képez majd a sávszűkítések miatt. A teljeskörű kivitelezés 4 hetet vesz igénybe, addig jelentős forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: augusztus 7-től, csütörtöktől forgalomkorlátozásra és munkagépek jelenlétére kell számítaniuk a közlekedőnek a Tihanyi Árpád úton a Szauter út és Vasvári Pál út közötti szakaszán burkolatfelújítás miatt – közölte Máthé-Tóth Péter, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója. Forgalomkorlátozás és sávszűkítések a helyszínen, cikkünkben mutatjuk a részleteket.
Figyelem! Sávszűkítés lesz Győr egyik legforgalmasabb útján a nyár végéig
Forgalomkorlátozás, sávszűkítések
A Tihanyi Árpád út ezen szakaszán lévő aszfaltréteget újítják fel, illetve az úttest szegélyeit is újakra cserélik. A munkavégzés a szegélyek bontásával és újjáépítésével kezdődik, ezt követően felmarják a régi aszfalt kopóréteget, kicserélnek 7 csatornafedlapot és 12 víznyelőaknát.
Ezután készül el az új aszfaltréteg mintegy 315 tonna mennyiségben.
Nézze meg a helyszínen készült képgalériánkat:
Elkezdődtek a munkálatok: sávszűkítés, forgalomkorlátozás Győr egyik legforgalmasabb útjánFotók: Csapó Balázs
A teljeskörű kivitelezés 4 hetet vesz igénybe – úgy számoltak, hogy a nagyobb akadályoztatással járó munkafázisokkal augusztus utolsó hetében végeznek kivitelezőik, szeptemberre a kiegészítő munkálatok húzódnak át.