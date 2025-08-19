augusztus 19., kedd

Közlekedés

1 órája

Az M1-esen élénkülő forgalomra számíthatunk a Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt

Címkék#forgalom#nyár végi#vendégmunkás#Magyarország#Nyugat-Európa

Az augusztus végi időszak mindig jelentős forgalomnövekedéssel járt Magyarország autópályáin, különösen a tranzit irányban haladó vendégmunkások miatt. A következő hetekben fokozott forgalomra lehet számítani a tranzitútvonalakon, így az M1-es autópályán is.

Kisalföld.hu

A kulcsszál az iskolai nyári szünet vége Németországban – különösen Bajorországban és Baden-Württember­gben –, ami általában szeptember 9-én zárul. Ez idő tájt alapvetően megnövekszik a Magyarországon át Nyugat-Európába tartó vendégmunkás-forgalom, és az M1–M0–M5–M43 útvonalon gyakoriak a szakaszos lassulások.

A forgalom élénkül az M1-esen: a Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt nagyobb torlódásokra is lehet számítani.
A forgalom élénkül az M1-esen: a Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt nagyobb torlódásokra is lehet számítani. Forrás: MW Archívum

Forgalom az M1-es autópályán

A rendőrség szerint a balesetek gyakoriságát jelentősen befolyásolja a megnövekedett forgalom. A vendégmunkások közül sokan hosszú távot vezetnek, ráadásul a helyismeret hiánya és fáradtságuk fokozza a kockázatot. Bár az idei év első felében kevesebb baleset történt az előző év azonos időszakához képest, a nyár végi növekvő forgalom miatt érdemes fokozottan figyelnünk, különösen a fel- és lehajtóknál, sávváltásokkor, terelésekkor, valamint a dugókban. 

Az Útinform folyamatosan frissíti honlapján a forgalmi helyzeteket, tereléseket és baleseteket – érdemes út előtt tájékozódni. Emellett navigációs appok és közösségi közlekedési alkalmazások is hasznosak lehetnek. Sőt, diszpécsereket is lehet hívni a +36-1-336-2400-as számon.

Nagyobb hullám augusztus utolsó hetében várható

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint az elmúlt évekhez hasonlóan már megkezdődött a vendégmunkások visszautazása Nyugat-Európa irányába. Ezért a következő hetekben fokozott forgalomra lehet számítani a tranzitútvonalakon.

 A legnagyobb hullám várhatóan augusztus utolsó hetében, valamint szeptember első hetében jelentkezik. 

A nyár végi és kora őszi időszakban az érintett szakaszokon megnövekedett menetidővel és forgalommal kell számolni, mely a tapasztalatok alapján szeptember közepén mérséklődhet. Az előre tervezett munkálatokról a zrt. honlapján lehet talál részletes információkat találni. Balesetekről és az előre nem tervezett munkálatokról az információs csoport ad tájékoztatást.

 

