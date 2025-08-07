augusztus 7., csütörtök

Vulkáni aktivitás

1 órája

Két méterrel lökte délebbre Kamcsatkát a földrengés

A múlt szerdai kamcsatkai földrengés nyomán a szigez nagyjából két méterrel mozdult el délkeleti irányba. A földrengés vulkáni aktivitást is okozhatott.

Kisalföld.hu
Forrás: Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Bizonyára minden idők egyik legerősebb földrengése volt a múlt szerdai kamcsatkai földrengés, melyet 8,8-as magnitúdójúra becsültek a szakemberek, és amiről a kisalfold.hu is beszámolt. Szerencsére nem lett belőle globális méretű katasztrófa, a földrengés által kiváltott cunami is inkább csak az orosz területeken okozott komoly károkat.  A rengés azonban nem múlt el nyomtalanul, a nagy kiterjedésű félsziget déli csücske nagyjából két méterrel mozdult el délkeleti irányba eddigi helyzetéhez képest - írja az idokep.hu. 

földrengés
A földrengés orosz területeken okozott nagyobb károkat. Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Aktiválódott két vulkán is a földrengés után

Az Orosz Tudományos Akadémia Egyesült Geofizikai Szolgálatára hivatkozva azt írják, hogy a múlt heti földrengés vízszintes elmozdulása elérte a 2011-es japán katasztrófa mértékét, amelyet pusztító cunami követett. Petropavlovszk-Kamcsatszkij városát ugyan ennél kisebb mértékben rázta meg a rengés, Szevero-Kurilszkban azonban jelentős elmozdulást mértek, ezt a területet a szökőár is súlyosan érintette.

Hozzáteszik: a földrengés a félsziget két vulkánját is aktiválhatta. Még aznap kitört a Kljucsevszkoj, néhány nappal később pedig a Kraszenyinnyikov is működésbe lépett. 

Bár a kitörések időzítése gyanúra ad okot, a kutatók hangsúlyozzák: egyelőre nem bizonyított, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn a vulkáni aktivitás és a földrengés között.

 

