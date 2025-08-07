1 órája
Két méterrel lökte délebbre Kamcsatkát a földrengés
A múlt szerdai kamcsatkai földrengés nyomán a szigez nagyjából két méterrel mozdult el délkeleti irányba. A földrengés vulkáni aktivitást is okozhatott.
Forrás: Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Bizonyára minden idők egyik legerősebb földrengése volt a múlt szerdai kamcsatkai földrengés, melyet 8,8-as magnitúdójúra becsültek a szakemberek, és amiről a kisalfold.hu is beszámolt. Szerencsére nem lett belőle globális méretű katasztrófa, a földrengés által kiváltott cunami is inkább csak az orosz területeken okozott komoly károkat. A rengés azonban nem múlt el nyomtalanul, a nagy kiterjedésű félsziget déli csücske nagyjából két méterrel mozdult el délkeleti irányba eddigi helyzetéhez képest - írja az idokep.hu.
Aktiválódott két vulkán is a földrengés után
Az Orosz Tudományos Akadémia Egyesült Geofizikai Szolgálatára hivatkozva azt írják, hogy a múlt heti földrengés vízszintes elmozdulása elérte a 2011-es japán katasztrófa mértékét, amelyet pusztító cunami követett. Petropavlovszk-Kamcsatszkij városát ugyan ennél kisebb mértékben rázta meg a rengés, Szevero-Kurilszkban azonban jelentős elmozdulást mértek, ezt a területet a szökőár is súlyosan érintette.
Hozzáteszik: a földrengés a félsziget két vulkánját is aktiválhatta. Még aznap kitört a Kljucsevszkoj, néhány nappal később pedig a Kraszenyinnyikov is működésbe lépett.
Bár a kitörések időzítése gyanúra ad okot, a kutatók hangsúlyozzák: egyelőre nem bizonyított, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn a vulkáni aktivitás és a földrengés között.