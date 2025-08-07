Két méterrel lökte délebbre Kamcsatkát a földrengés

Bizonyára minden idők egyik legerősebb földrengése volt a múlt szerdai kamcsatkai földrengés, melyet 8,8-as magnitúdójúra becsültek a szakemberek, és amiről a kisalfold.hu is beszámolt. Szerencsére nem lett belőle globális méretű katasztrófa, a földrengés által kiváltott cunami is inkább csak az orosz területeken okozott komoly károkat. A rengés azonban nem múlt el nyomtalanul, a nagy kiterjedésű félsziget déli csücske nagyjából két méterrel mozdult el délkeleti irányba eddigi helyzetéhez képest - írja az idokep.hu.

A földrengés orosz területeken okozott nagyobb károkat. Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Aktiválódott két vulkán is a földrengés után

Az Orosz Tudományos Akadémia Egyesült Geofizikai Szolgálatára hivatkozva azt írják, hogy a múlt heti földrengés vízszintes elmozdulása elérte a 2011-es japán katasztrófa mértékét, amelyet pusztító cunami követett. Petropavlovszk-Kamcsatszkij városát ugyan ennél kisebb mértékben rázta meg a rengés, Szevero-Kurilszkban azonban jelentős elmozdulást mértek, ezt a területet a szökőár is súlyosan érintette.