1 órája
Élményfotózás a kastélyban, fogyatékkal élő modellekkel - galéria, videó
Élményekkel teli napot eredményezett egy fogyatékkal élőket segítő "divatszervezet" és a Viselj Rábaközit! elnevezésű ruhakollekció találkozása tegnap Soboron. A Dudits-kastélyban divatfotózáson vehettek részt az Ability Fashion csapat fogyatékkal élő tagjai, melyen úgy érezhették magukat, mint a profi modellek. Azok is egyébként, mert nem először álltak profi fotós kamerája elé.
Fogyatékkal élő modellek öltötték fel tegnap a Viselj rábaközit! ruhakollekciót Soboron és fotóztatták magukat a Dudits-kastélyban. Az ország minden részéből érkeztek a résztvevők, akik az Ability Fashion, fogyatékkal élőket segítő szervezet tagjai. Nem az üzlet, a pénzkereset hajtja őket, csupán az, hogy egy szép és élményekkel teli napot töltsenek el együtt. Csodaszép ruhákat hordhattak varázslatos helyszínen és minden percét élvezték a fényképezésnek. Persze, nem először álltak a kamerák elé. Mint a profik, volt sminkes, fodrász, stylist és mindenki ingyen, felajánlásból tette dolgát, csak hogy a modellek jól érezzék magukat.
Fogyatékkal élőket fotóztak a kastélyban
Az Ability Fashiont "divatszervezetet" 2012-ben alapították azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségéért tevékenykedjen. Fogyatékkal élő modellekkel működnek együtt, számukra fotózásokat, divatbemutatókat szerveznek. A csapat vezetője a győrszemerei származású Jánosa Leonetta. A Kisalföldnek elmondta, a céljuk kettős. Egyrészt szeretnék a társadalmi szemléletet formálni és megmutatni, hogy a fogyatékkal élők is lehetnek szépek, divatosak. A másik cél, hogy tagjaik elfogadják magukat a fogyatékosságukkal és a nehézségekkel együtt és ők is lássák szépnek önmagukat.
Nézze meg képgalériánkat:
Élményfotózás a kastélyban, fogyatékkal élő modellekkelFotók: CS.K.A.
A Rábaközbe, Soborra a helyi kapcsolataik révén kerültek. A csapat fotósa, az egyedi Huszár Róbert hívta fel a figyelmüket a Viselj Rábaközit! kollekcióra és kitalálójára, Pályi Krisztinára. A megismerkedés után gyorsan megegyeztek a részletekben, Dudits Gábor pedig, a sobori kastély tulajdonosa első szóra bocsátotta rendelkezésükre a fotózás idejére impozáns épületét, illetve annak hangulatos parkját. Az elkészült képekkel nem üzletel az Ability Fashion. Bemutatják közösségi oldalaikon, illetve megkapják a fotókat a modellek is. "A fotózás, a szép képek önbizalmat adnak nekünk"-jegyezte meg Jánosa Leonatta. Hozzátette: több tervezővel is van kapcsolatuk és nyitottak, várják az esetleges megkereséseket azoktól, akik úgy érzik, hogy kollekciójuk jól állna az Ability Fashion tagjainak.
Pályi Krisztina, a Viselj Rábaközit! tervezője hangsúlyozta, hogy nagyon szívesen járult hozzá az élményfotózáshoz és rávette a segítségre barátait is. A vármegyei Gazdasszony Gazdakör látta ugyanis vendégül a szervezetet és a Rábaközi kosár termelői közösség finomságaival tartották jól a modelleket.
– Pólók, szoknyák, egyberuhák a hölgyeknek, pólók, ingek, mandzsettagomb, nyakkendő az uraknak és persze számos kiegészítő, valamennyi darab valamilyen rábaközi motívummal hímezve. A Viselj Rábaközit! nonprofit kezdeményezés, mellyel az a célunk, hogy megismertessük a térséget, a tájat és a csodálatos motívumainkat. Azt szeretnénk, ha a kalocsai és a matyó után a rábaközi lenne a harmadik, amit széles körben ismernek. Ruháink egyébként már öt kontinensre jutottak el, például Tajvanra egy esküvői csomagot kértek tőlünk-fogalmazott Pályi Krisztina.
Huszár Róbert, a nap fotósa annyit árult el tapasztalataiból, hogy számára is élmény a közös munka. "Nagy öröm, hogy örömet okozhatok a modelleknek és megkönnyíti a feladatomat, hogy szívvel-lélekkel csinálják"-mondta.