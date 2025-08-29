augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

32°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép ruhák, profi fotók

1 órája

Élményfotózás a kastélyban, fogyatékkal élő modellekkel - galéria, videó

Címkék#Ability Fashion#Viselj Rábaközit#divatszervezet#élményfotózás#fotózás#Sobor

Élményekkel teli napot eredményezett egy fogyatékkal élőket segítő "divatszervezet" és a Viselj Rábaközit! elnevezésű ruhakollekció találkozása tegnap Soboron. A Dudits-kastélyban divatfotózáson vehettek részt az Ability Fashion csapat fogyatékkal élő tagjai, melyen úgy érezhették magukat, mint a profi modellek. Azok is egyébként, mert nem először álltak profi fotós kamerája elé.

Cs. Kovács Attila

Fogyatékkal élő modellek öltötték fel tegnap a Viselj rábaközit! ruhakollekciót Soboron és fotóztatták magukat a Dudits-kastélyban. Az ország minden részéből érkeztek a résztvevők, akik az Ability Fashion, fogyatékkal élőket segítő szervezet tagjai. Nem az üzlet, a pénzkereset hajtja őket, csupán az, hogy egy szép és élményekkel teli napot töltsenek el együtt. Csodaszép ruhákat hordhattak varázslatos helyszínen és minden percét élvezték a fényképezésnek. Persze, nem először álltak a kamerák elé. Mint a profik, volt sminkes, fodrász, stylist és mindenki ingyen, felajánlásból tette dolgát, csak hogy a modellek jól érezzék magukat.

Fogyatékkal élő modellek élményfotózása Soboron, a kastélyban.
Huszár Róbert és modellje, Erdélyiné Szalai Tünde. A fotós és a fogyatékkal élőket támogató csapat tagjai is jól érezték magukat Soboron. Fotó: Cs. K. A.

Fogyatékkal élőket fotóztak a kastélyban

Az Ability Fashiont "divatszervezetet" 2012-ben alapították azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségéért tevékenykedjen. Fogyatékkal élő modellekkel működnek együtt, számukra fotózásokat, divatbemutatókat szerveznek. A csapat vezetője a győrszemerei származású Jánosa Leonetta. A Kisalföldnek elmondta, a céljuk kettős. Egyrészt szeretnék a társadalmi szemléletet formálni és megmutatni, hogy a fogyatékkal élők is lehetnek szépek, divatosak. A másik cél, hogy tagjaik elfogadják magukat a fogyatékosságukkal és a nehézségekkel együtt és ők is lássák szépnek önmagukat. 

Nézze meg képgalériánkat:

Élményfotózás a kastélyban, fogyatékkal élő modellekkel

Fotók: CS.K.A.

A Rábaközbe, Soborra a helyi kapcsolataik révén kerültek. A csapat fotósa, az egyedi Huszár Róbert hívta fel a figyelmüket a Viselj Rábaközit! kollekcióra és kitalálójára, Pályi Krisztinára. A megismerkedés után gyorsan megegyeztek a részletekben, Dudits Gábor pedig, a sobori kastély tulajdonosa első szóra bocsátotta rendelkezésükre a fotózás idejére impozáns épületét, illetve annak hangulatos parkját. Az elkészült képekkel nem üzletel az Ability Fashion. Bemutatják közösségi oldalaikon, illetve megkapják a fotókat a modellek is. "A fotózás, a szép képek önbizalmat adnak nekünk"-jegyezte meg Jánosa Leonatta. Hozzátette: több tervezővel is van kapcsolatuk és nyitottak, várják az esetleges megkereséseket azoktól, akik úgy érzik, hogy kollekciójuk jól állna az Ability Fashion tagjainak.

Pályi Krisztina, a Viselj Rábaközit! tervezője hangsúlyozta, hogy nagyon szívesen járult hozzá az élményfotózáshoz és rávette a segítségre barátait is. A vármegyei Gazdasszony Gazdakör látta ugyanis vendégül a szervezetet és a Rábaközi kosár termelői közösség finomságaival tartották jól a modelleket. 

A két vakvezetőkutyus, Zozó és Gesztenye és Viselj Rábaközit! kendőt kapott. Gazdáikon, Borsodi Erzsébeten és Darkó Dorottyán is jól állt a rábaközi motívumos ruha.

– Pólók, szoknyák, egyberuhák a hölgyeknek, pólók, ingek, mandzsettagomb, nyakkendő az uraknak és persze számos kiegészítő, valamennyi darab valamilyen rábaközi motívummal hímezve. A Viselj Rábaközit! nonprofit kezdeményezés, mellyel az a célunk, hogy megismertessük a térséget, a tájat és a csodálatos motívumainkat. Azt szeretnénk, ha a kalocsai és a matyó után a rábaközi lenne a harmadik, amit széles körben ismernek. Ruháink egyébként már öt kontinensre jutottak el, például Tajvanra egy esküvői csomagot kértek tőlünk-fogalmazott Pályi Krisztina.

Huszár Róbert, a nap fotósa annyit árult el tapasztalataiból, hogy számára is élmény a közös munka. "Nagy öröm, hogy örömet okozhatok a modelleknek és megkönnyíti a feladatomat, hogy szívvel-lélekkel csinálják"-mondta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu