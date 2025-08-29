Élményfotózás a kastélyban, fogyatékkal élő modellekkel - galéria, videó

Fogyatékkal élő modellek öltötték fel tegnap a Viselj rábaközit! ruhakollekciót Soboron és fotóztatták magukat a Dudits-kastélyban. Az ország minden részéből érkeztek a résztvevők, akik az Ability Fashion, fogyatékkal élőket segítő szervezet tagjai. Nem az üzlet, a pénzkereset hajtja őket, csupán az, hogy egy szép és élményekkel teli napot töltsenek el együtt. Csodaszép ruhákat hordhattak varázslatos helyszínen és minden percét élvezték a fényképezésnek. Persze, nem először álltak a kamerák elé. Mint a profik, volt sminkes, fodrász, stylist és mindenki ingyen, felajánlásból tette dolgát, csak hogy a modellek jól érezzék magukat.

Huszár Róbert és modellje, Erdélyiné Szalai Tünde. A fotós és a fogyatékkal élőket támogató csapat tagjai is jól érezték magukat Soboron. Fotó: Cs. K. A.

Fogyatékkal élőket fotóztak a kastélyban

Az Ability Fashiont "divatszervezetet" 2012-ben alapították azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségéért tevékenykedjen. Fogyatékkal élő modellekkel működnek együtt, számukra fotózásokat, divatbemutatókat szerveznek. A csapat vezetője a győrszemerei származású Jánosa Leonetta. A Kisalföldnek elmondta, a céljuk kettős. Egyrészt szeretnék a társadalmi szemléletet formálni és megmutatni, hogy a fogyatékkal élők is lehetnek szépek, divatosak. A másik cél, hogy tagjaik elfogadják magukat a fogyatékosságukkal és a nehézségekkel együtt és ők is lássák szépnek önmagukat.

