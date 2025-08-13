Floridában fejlődhetett három győri középiskolás a Széchenyi István Egyetem támogatásával

A Széchenyi István Egyetem és az intézmény égisze alatt működő Mobilis Interaktív Élményközpont BE-UNI-QUE Tehetségműhelye olyan pályaorientációs program, amely hosszú távon támogatja a középiskolásokat a STEM-területeken (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika). A közösségi tanulás, az önálló kutatási ötletek és az élményalapú projektmunka mentén kínál mentorálási lehetőséget, versenyfelkészítést és nemzetközi tapasztalatszerzést.

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói, Szigeti Balázs, Léránt Zoltán és Kiss Tekla szerint az amerikai út is megerősítette őket abban, hogy a jövőben a Széchenyi István Egyetemen szeretnének továbbtanulni, és folytatni azt, amit már most, középiskolásként elkezdtek.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A tehetségműhely három 18 éves tagja – Kiss Tekla, Léránt Zoltán és Szigeti Balázs – júliusban életre szóló lehetőséget kapott: az egyetem Győri Innovációs Parkjának USA Accelerator programja révén részt vehetett a floridai DME Academy Soccer Summer Prep elnevezésű táborában Daytona Beachen. A kéthetes programban sportedzések, angol nyelvi órák, egyetemlátogatás, profi mérkőzések megtekintése és kirándulások szerepeltek.

A diákok az Európai Űrügynökség CanSAT elnevezésű versenyén indultak, ahol egy dobozméretű műhold fejlesztésén dolgoztak csapatban. Kitartó munkájuk és elhivatottságuk elismeréseként kaptak meghívást az amerikai táborba. Kiutazásuk szakmai és szervezeti hátterét a Széchenyi István Egyetem biztosította. Az intézmény Győri Innovációs Parkjában működő USA Accelerator Programiroda amellett, hogy az egyesült államokbeli piacra lépésben segíti a vállalkozásokat, hallgatók, oktatók és középiskolás tehetségek számára szervez csereprogramokat, nyelvi képzéseket és a táborhoz hasonló, egyedülálló amerikai lehetőségeket.

„A park a regionális gazdasági életben olyan funkciót tölt be, amelyben az ipari szereplők, az egyetemi tudásközpontok és a nemzetközi partnerek közösen teremtenek új lehetőségeket. A floridai út éppen erre példa – mondta dr. Kolossváry Tamás, a Győri Innovációs Park központvezetője. – Az USA Accelerator és a HungarianHub kapcsolatrendszerének köszönhetően egyedülálló programokat kínálunk diákoknak is, amelyek túlmutatnak az osztálytermeken, és maradandó élményeken keresztül készítik fel őket a nemzetközi világra.”