5 órája
Floridában fejlődhetett három győri középiskolás a Széchenyi István Egyetem támogatásával
A Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjának USA Accelerator programja révén három középiskolás diák vehetett részt nemrég a floridai DME Academy sport- és készségfejlesztő táborában. A lehetőségnek köszönhetően a tehetséges fiatalok értékes tapasztalatokat szereztek az Egyesült Államokban.
A Széchenyi István Egyetem és az intézmény égisze alatt működő Mobilis Interaktív Élményközpont BE-UNI-QUE Tehetségműhelye olyan pályaorientációs program, amely hosszú távon támogatja a középiskolásokat a STEM-területeken (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika). A közösségi tanulás, az önálló kutatási ötletek és az élményalapú projektmunka mentén kínál mentorálási lehetőséget, versenyfelkészítést és nemzetközi tapasztalatszerzést.
A tehetségműhely három 18 éves tagja – Kiss Tekla, Léránt Zoltán és Szigeti Balázs – júliusban életre szóló lehetőséget kapott: az egyetem Győri Innovációs Parkjának USA Accelerator programja révén részt vehetett a floridai DME Academy Soccer Summer Prep elnevezésű táborában Daytona Beachen. A kéthetes programban sportedzések, angol nyelvi órák, egyetemlátogatás, profi mérkőzések megtekintése és kirándulások szerepeltek.
A diákok az Európai Űrügynökség CanSAT elnevezésű versenyén indultak, ahol egy dobozméretű műhold fejlesztésén dolgoztak csapatban. Kitartó munkájuk és elhivatottságuk elismeréseként kaptak meghívást az amerikai táborba. Kiutazásuk szakmai és szervezeti hátterét a Széchenyi István Egyetem biztosította. Az intézmény Győri Innovációs Parkjában működő USA Accelerator Programiroda amellett, hogy az egyesült államokbeli piacra lépésben segíti a vállalkozásokat, hallgatók, oktatók és középiskolás tehetségek számára szervez csereprogramokat, nyelvi képzéseket és a táborhoz hasonló, egyedülálló amerikai lehetőségeket.
„A park a regionális gazdasági életben olyan funkciót tölt be, amelyben az ipari szereplők, az egyetemi tudásközpontok és a nemzetközi partnerek közösen teremtenek új lehetőségeket. A floridai út éppen erre példa – mondta dr. Kolossváry Tamás, a Győri Innovációs Park központvezetője. – Az USA Accelerator és a HungarianHub kapcsolatrendszerének köszönhetően egyedülálló programokat kínálunk diákoknak is, amelyek túlmutatnak az osztálytermeken, és maradandó élményeken keresztül készítik fel őket a nemzetközi világra.”
A partnerségben részt vevő szervezetek közösen dolgoznak azon, hogy hosszú távon is elérhetővé tegyék az ilyen lehetőségeket. A Pazaurek Piros, Magyarország közép-floridai tiszteletbeli konzulja által koordinált program célja, hogy tehetséges magyar fiatalok globális környezetben fejlődhessenek, miközben közösségi és kulturális tapasztalatokat szereznek. A júliusi utazás résztvevői a szakmai tartalom mellett olyan helyzetekben próbálhatták ki magukat, amelyek komplex módon fejlesztették gondolkodásukat, önállóságukat és nyelvi készségeiket.
„Minden nap új kihívásokat hozott – megtapasztalhattuk, milyen egy ilyen intenzív és sokszínű közegben fejlődni, nemcsak sportban, hanem kommunikációban is. A legemlékezetesebb talán az volt, amikor amerikai diákokkal futballoztunk, és angolul kellett helytállnunk. A program nemcsak önbizalmat adott, hanem új célokat is. Nagyon hálásak vagyunk a Széchenyi István Egyetemnek és a Mobilisnek ezért a lehetőségért. Jó érzés, hogy már középiskolásként betekintést nyerhettünk az egyetemi világba, és olyan tapasztalatokat gyűjthettünk, amelyek hosszú távon is építenek bennünket” – mondta Léránt Zoltán, az egyik résztvevő.
A BE-UNI-QUE Tehetségműhely következő évada várhatóan 2025 őszén indul az egyetem támogatásával a Mobilisben. A programba Győrben és a térségben tanuló 7–14. osztályos diákok jelentkezhetnek, akik érdeklődnek a tudomány, a technológia és az innováció világa iránt. A jelentkezés részleteiről a mobilis-gyor.hu weboldalon lehet tájékozódni.