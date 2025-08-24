Nyáresti mozi a Jereván szívében - Demjén dalok a csillagok alatt

Az időjárás is kedvezően alakult, mert bár a levegő hűvös volt, a szél elállt és a pokrócokba burkolózott idősek és fiatalok, valamint a plédeken és a székeken helyet foglalók is otthonos hangulatban élvezhették az estét és a filmet.

A Hogyan tudnék élni nélküled című filmet nagyon szerette a közönség Fotó: Varga Henrietta

A film Demjén dalokkal

A mozi iránti érdeklődés sem véletlen, hiszen az utóbbi évek legsikeresebb magyar filmjéről van szó, amelynek történetét a közönség által oly régóta szeretett Demjén-dalok szövik át. A zenék és a film világa együtt pedig olyan hangulatot teremtett, amely maradandó élményt nyújtott mindenkinek, aki ott volt.

Csiszár Szabolcs, alpolgármester is kiemelte, hogy immár hagyománnyá vált Sopronban, hogy minden év augusztusában szabadtéri előadással várják a jereváni városrész és az egész város lakóit. A rendezvény szervezését évről évre a Pro Kultúra Sopron és Tóth Éva, a jereváni településrészi önkormányzat elnöke vállalja magára, aki ezúttal egyéb okokból sajnos nem tudott jelen lenni, de jókívánságait tolmácsolta.

Bár hideg volt, a nézők kedvét ez nem szegte Fotó: Varga Henrietta

Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a rendezvény a kulturális együttműködés szép példája, amelyre a városvezetés és a közreműködők egyaránt büszkék lehetnek. Az idei filmválasztás – Hogyan tudnék élni nélküled? – pedig két okból is jelentős. Egyrészt a jelenleg legnépszerűbb magyar filmek közé tartozik, másrészt a benne szereplő Demjén-feldolgozások nemcsak nosztalgikus élményt nyújtanak, hanem a hazai kulturális palettán is méltó helyet képviselnek.