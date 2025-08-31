Pannon-Víz
38 perce
Figyelem! Elszíneződhet a víz hétfőn Győrben
Nyomásingadozás, vízelszíneződés fordulhat elő Marcalváros I., Marcalváros II., Adyváros, Nádorváros területén szeptember 1-én, hétfőn a délelőtti órákban, mivel a Pannon-Víz a Bakonyi úti nagyátmérőjű ivóvíz vezetéken felújítási munkákat végez.
A tervezett beavatkozás várhatóan nem okoz vízhiányt a térségben.
