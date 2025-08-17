53 perce
Családi drámák - Amikor fiatalkorúak támadnak késsel
Társadalmi vita Ausztriában, hogy 15 éves kor alatt tiltanák a közösségi oldalak használatát. Bécsben 15 éves fiú gyilkolt volna a Westbahnhofon.
A 13 éves gönyűi késelőt vezetik a rendőrök a győri bíróságra szörnyű tette után. Fotó: Kisalföld
Megrázta az országot, hogy egy alig 13 éves fiatalember késelte meg saját édesanyját és nagymamáját egy hete Gönyűn. Önmagában döbbenetes, hogy valaki a saját anyukája ellen fordul gyerekfejjel. 2019 óta ez volt a negyedik alkalom, hogy fiatalkorú ragadott kést a családja, a tanára, az osztálytársa ellen Győr-Moson-Sopronban. Hangsúlyozzuk, hogy ők „csak” a fiatalkorú késelők, ha a családon belüli különböző erőszakos eseteket gyűjtenénk össze, attól félek, súlyos oldalakat töltenénk meg.
Ameddig a rendszerváltás idején és a 2000-es évek elején hidegvérű rablógyilkosok – mint Donászi Aladár, Bene László, a móri mészáros – rengették meg embertelen tetteikkel hazánkat, addig napjainkban a családon belül elkövetett borzalmak felett nem térünk magunkhoz. Benne van ebben, hogy manapság mind a rendőrség, mind a biztonságtechnika fejlődött annyit, hogy a kőkemény nehézfiúkat sokkal hamarabb kapcsolnák le, mint annak idején Donásziékat.
A mai fiatalkorú elkövetők véres tetteire azonban egyelőre nincs ellenszer sehol a világon. Az valamennyit segíthet idővel, hogy egyre több hazai iskolában dolgoznak pszichológusok, akik bizonyos esetekben érezhetik, aztán jelezhetik, hogy baj van.
A közelmúltban Bécsben akart gyilkolni egy 15 éves a Westbahnhofon. A gyereket szerencsére időben lekapcsolták az osztrák rendőrök; a fiatalember azzal indokolta a tervét, hogy a TikTok-videók torzították a személyiségét. Az eset komoly társadalmi vitát generál nyugati szomszédunknál arról, hogy 15 éves kor alatt teljes tiltást kellene bevezetni a közösségi oldalakon. Az elképzelést nyilván klasszisokkal könnyebb elvben átültetni, mint a gyakorlatban.
Beszédes tény ugyanakkor, hogy vezető osztrák pszichológusok támogatják a radikális korlátozást.