Fiatal természetvédők versenyeztek a Fertő-Hanságban

A megszokottól eltérően ezúttal online tartották meg a házi döntőt, ahol két ifjú kócsagőr mérhette össze tudását. A zsűri szoros pontversenyben döntött: a naplók, előadások és tesztek eredményei között csak kis különbségek alakultak ki. A 2025-ös országos döntőn, amelyet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság rendez, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot Dombi Luca Lili és mentora, Kugler Péter képviseli majd - olvasható a nemzeti park közösségi oldalán.

Dombi Luca Lili és mentora, Kugler Péter Fotó: Fertő-Hanság Nemzeti park