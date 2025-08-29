augusztus 29., péntek

Megmérettetés

2 órája

Fiatal természetvédők versenyeztek a Fertő-Hanságban

Lezajlott az Ifjú Kócsagőr Program területi döntője a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnál. A 2013 óta futó programban idén három fiatal csapott össze, akik tíznapos gyakorlatuk során bepillantást nyerhettek a természetvédelmi őrök mindennapi munkájába.

Kisalföld.hu

A megszokottól eltérően ezúttal online tartották meg a házi döntőt, ahol két ifjú kócsagőr mérhette össze tudását. A zsűri szoros pontversenyben döntött: a naplók, előadások és tesztek eredményei között csak kis különbségek alakultak ki. A 2025-ös országos döntőn, amelyet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság rendez, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot Dombi Luca Lili és mentora, Kugler Péter képviseli majd - olvasható a nemzeti park közösségi oldalán.

Dombi Luca Lili és mentora, Kugler Péter Fotó: Fertő-Hanság Nemzeti park

 

 

