Fertő tó víztani örökségéről és jövőjéről készült kiadvány - podcast
A Kisalföld-podcast vendége volt Magyar Linda, a BESTbelt „A Fertő tó ellenálló képességének növelése a változó klímában” nevű projekt szakmai felelőse. A szakemberrel a Fertő tó Barátai Egyesület új ismeretterjesztő kiadványáról, "A Fertő tó víztani jellemzőinek változása a történelem során" című munkájáról beszélgettünk
A Fertő tó határon átnyúló, UNESCO Világörökségi védelem alatt álló természeti kincs, amely nem csupán gyönyörű természeti táj, hanem érzékeny, élő ökoszisztéma, ami az évezredek során sokféle változáson ment keresztül. Az utóbbi években azonban - a klímaváltozás és vitatott vízgazdálkodási beavatkozások következtében - a Fertő tó egyensúlya veszélybe került. A Fertő tó Barátai Egyesület kiadványa úgy segít megérteni a természeti és történelmi örökséget, hogy az adatközlés mellett szemléletet formál és gondolkodásra késztet.
Fertő múltja, jelene és jövője
- Olyan kiadványt szerettünk volna létrehozni, amely mindenki számára érthetően mutatja be a tó történelmét és jelenlegi helyzetét – osztotta meg lapunkkal Magyar Linda. A kiadvány a BESTbelt projekt keretében készült el, átfogó kutatómunkára alapozva, tudományos forrásokra és szakértői interjúkra támaszkodva.
A kiadvány fontos célja, hogy megmutassa: a Fertő tó természetes tulajdonságai közé tartozik az időszakos kiszáradás, amely nem új keletű jelenség. Az elmúlt évszázadok során 80–100 évente előfordult, hogy - a szikes jellegéből adódóan - a tó teljesen kiszáradt, akár évekre is
– mondta a szakember.
A múltban az emberek alkalmazkodtak ezekhez a természetes ciklusokhoz: ha a vízállás magas volt halásztak vagy nádat arattak, ha alacsony, legelőként hasznosították a területet. A modern kor kihívásait azonban sokkal összetettebb tényezők nehezítik: a vízfelhasználás, a turizmus és a természetvédelem érdekei gyakran ütköznek.
A projekt célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a természetvédelmi szakemberek, gazdálkodók és turisztikai szereplők között annak érdekében, hogy közösen találjanak megoldásokat.
A problémákra nem lehet külön-külön megoldást találni. Együtt kell gondolkodnunk
– hangsúlyozta Magyar Linda.
A projekt keretében lakossági ismeretterjesztő előadás-sorozat is indult, melynek célja, hogy elérje a tóparti települések lakóit, és bevonja őket a közös gondolkodásba.
Ezek a találkozók eddig is hasznos visszajelzéseket hoztak: a helyiek például több településspecifikus adatot és történetet szeretnének hallani, így a további alkalmakon ezt is figyelembe veszik a szervezők. A rendezvényekről az egyesület online felületein (weboldal, Facebook) tájékozódhatnak majd az érdeklődők.
Emellett három szakmai napot is szerveznek, külön a természetvédelmi, gazdálkodási és turisztikai szereplők számára. A projekt végére stratégiai dokumentum is születik, ami összegzi a kutatásokat és a párbeszédek eredményeit és ami hosszú távon is hasznos alap lehet a döntéshozatalhoz.
