Bérelne férfit? Mennyi fizetne érte? Már Győrben is elérhető a különös szolgáltatás
Volt olyan hölgy, aki autószerelőhöz ment férfi kísérőjével, de akadt, aki kenuzáshoz keresett partnert, megint más pedig színházi előadást nézett ideiglenes párjával. A történetek és a mögöttük állók különbözők, egy valami azonban azonos: a nők ezekért fizettek a vadidegen férfiaknak. A férfikölcsönzés már elérhető Győrben is. Mennyibe kerül egy férfi szolgáltatása? Mi fér bele? Megkérdeztünk mindent.
– Beverhetünk egy szöget mikróval is, sikerülni fog. De nem célravezető. Kalapács kell, és mi azok vagyunk – sommázta találóan a férfikölcsönző és az online társkeresők közötti különbséget kérdésemre a Man4You kommunikációs szakembere, Kellner Dénes. A szakember arra utalt, hogy míg a társkeresőkön a felhasználók párkapcsolatban gondolkodnak, addig a férfikölcsönzés előre megbeszélt program miatt alakul ki.
Mert kell valaki
– Teljes diszkréciót garantálunk, a visszajelzésekből tudjuk, mire vették igénybe a szolgáltatást a hölgyek. Vacsora, színházi előadás, céges buli, osztálytalálkozó, bármi lehet, de teljesen hétköznapi szituációk is szóba jöhetnek. Előfordult olyan is, hogy egy parndorfi outletbe kért kísérőt a hölgy. Vannak olyan pillanatok, amikor kell egy társ.
A férfikölcsönzés szolgáltatás, így ára van
Ezeket a közösen megélt pillanatokat azonban nem adják ingyen: a férfikölcsönzés szolgáltatás, amelynek tarifája van. Fontos tudni, hogy mindkét oldalról regisztrációhoz kötött. A Man4You oldalon a hölgyek profilja rejtve marad. Kissé ködössé teszi a képet, hogy nincs egységes óradíj, bár egyes férfiak nem árulnak zsákbamacskát, kiírják a profiljukra, mennyi az óradíjuk. A legmagasabb összeget egy öltönyös profilképet feltöltő budapesti úr kéri, aki nyolcvanezer forintra árazta be magát. Ezért ő, ha szükséges, angolul és németül beszélget Bachról vagy Mozartról. Persze ez kiugró összeg, átlagosan 5–10 ezer forint cserél gazdát egy-egy találkozás alkalmával.
– Nincs egységes óradíj, mint ahogy egységes cipőméret sincs – foglalja össze Kellner Dénes. – A Man4You nem töri le a kifli csücskét, vagyis az ügynökség a felek közötti megállapodásból nem von le semmit. Nem vagyunk ott, nem is tudnánk. Felnőtt emberek egyeznek meg egymással abban, kinek mi fér bele, kinek mennyit ér a találkozás. Az ügynökség szabad kezet ad az árképzésre – mondta el, de azért vannak elfogadott szabályok, például az, hogy a kísérő nem fizet sehol sem, a hölgy állja a fogyasztást.
Kölcsönzésből tartós bérlet
A kommunikációs szakember leszögezte azt is, hogy ügynökségüket nem ismerkedési céllal alapították: a férfi kísérők társaságot nyújtanak, de nem abban az értelemben, amely a hálószobákban zajlik.
– Kaptunk olyan visszajelzést, hogy egy idősebb korosztályba tartozó kísérő és egy vele hasonló korú hölgy találkozása szerelemmé alakult, de ez ritka – ezt már Karácsony Csillától, az ügynökség alapítójától tudjuk meg. – Nagyon örülök annak, hogy ez a korosztály felkapaszkodott a digitális vonatra, és bátran, magabiztosan van jelen. Ugyanakkor a kísérőink főként a 40–50-es korosztályt képviselik, a legfiatalabbak a húszas éveik elején járnak, a legidősebb pedig hetvenöt éves.
Örök szinglik lettünk
Elárulta, hallott olyan találkozásról, amikor kenuzáshoz keresett partnert egy hölgy, de olyat is, amikor egy nő nem akart egyedül autószerelőhöz menni: kellett egy férfi kísérő, aki mellett biztonságban érzi magát, és nem kell attól tartania, hogy átverik. Karácsony Csilla szerint az ügynökségük egyfajta reakció arra, hogy a világ megváltozott.
– Már nem úgy élünk, mint régen, hogy az emberek fiatalon összeházasodtak, és életük végéig együtt éltek. Ma berendezkedünk arra, hogy egyedülállóak vagyunk, és alkalmanként kikacsintunk hosszabb-rövidebb időre a társas életre. Ebben tudunk mi segítséget adni – véli Karácsony Csilla.
Férfikölcsönzés Győrben is
A férfi kísérőket megyékre és a fővárosra bontva találjuk. Budapesten szemezgethetünk a legtöbb felhasználó között, Győr-Moson-Sopron megyében egyelőre négy férfi vállalkozott arra, hogy partnere legyen a hölgyeknek.
- Egy 26,
- egy 31,
- egy 40 és
- egy 50 éves férfi ígér kikapcsolódást, jó társaságot és kellemes beszélgetést a győri nőknek.