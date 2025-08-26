Bérelne férfit? Mennyi fizetne érte? Már Győrben is elérhető a különös szolgáltatás

– Beverhetünk egy szöget mikróval is, sikerülni fog. De nem célravezető. Kalapács kell, és mi azok vagyunk – sommázta találóan a férfikölcsönző és az online társkeresők közötti különbséget kérdésemre a Man4You kommunikációs szakembere, Kellner Dénes. A szakember arra utalt, hogy míg a társkeresőkön a felhasználók párkapcsolatban gondolkodnak, addig a férfikölcsönzés előre megbeszélt program miatt alakul ki.

A férfikölcsönzés során nő fizet férfinak.

Mert kell valaki

– Teljes diszkréciót garantálunk, a visszajelzésekből tudjuk, mire vették igénybe a szolgáltatást a hölgyek. Vacsora, színházi előadás, céges buli, osztálytalálkozó, bármi lehet, de teljesen hétköznapi szituációk is szóba jöhetnek. Előfordult olyan is, hogy egy parndorfi outletbe kért kísérőt a hölgy. Vannak olyan pillanatok, amikor kell egy társ.

A férfikölcsönzés szolgáltatás, így ára van

Ezeket a közösen megélt pillanatokat azonban nem adják ingyen: a férfikölcsönzés szolgáltatás, amelynek tarifája van. Fontos tudni, hogy mindkét oldalról regisztrációhoz kötött. A Man4You oldalon a hölgyek profilja rejtve marad. Kissé ködössé teszi a képet, hogy nincs egységes óradíj, bár egyes férfiak nem árulnak zsákbamacskát, kiírják a profiljukra, mennyi az óradíjuk. A legmagasabb összeget egy öltönyös profilképet feltöltő budapesti úr kéri, aki nyolcvanezer forintra árazta be magát. Ezért ő, ha szükséges, angolul és németül beszélget Bachról vagy Mozartról. Persze ez kiugró összeg, átlagosan 5–10 ezer forint cserél gazdát egy-egy találkozás alkalmával.

– Nincs egységes óradíj, mint ahogy egységes cipőméret sincs – foglalja össze Kellner Dénes. – A Man4You nem töri le a kifli csücskét, vagyis az ügynökség a felek közötti megállapodásból nem von le semmit. Nem vagyunk ott, nem is tudnánk. Felnőtt emberek egyeznek meg egymással abban, kinek mi fér bele, kinek mennyit ér a találkozás. Az ügynökség szabad kezet ad az árképzésre – mondta el, de azért vannak elfogadott szabályok, például az, hogy a kísérő nem fizet sehol sem, a hölgy állja a fogyasztást.

Kölcsönzésből tartós bérlet

A kommunikációs szakember leszögezte azt is, hogy ügynökségüket nem ismerkedési céllal alapították: a férfi kísérők társaságot nyújtanak, de nem abban az értelemben, amely a hálószobákban zajlik.