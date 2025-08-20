augusztus 20., szerda

Felvidéki magyarság

1 órája

Keze alatt újultak meg a környék templomai, emlékére épül a Gyógyulás kápolnája- képgaléria

Címkék#Petőfi Baráti Társulás#Szilágyi Péter#Szent István

Királyfiakarcsa lakosai tiszteletből és összefogásból jelesre vizsgáztak. A felvidéki településen szeretve tisztelt templomrestaurátorukra, Szent István és a Nagyboldogasszonyra emlékeztek.

Pardavi Mariann

Augusztus 17-én Szent István király emlékére rendeztek ünnepséget a felvidéki Királyfiakarcsán (Kráľovičove Kračany) a Petőfi-ligetben, ahol letették a Gyógyulás kápolnájának alapkövét. Az épülettel a tavaly elhunyt festőművész-restaurátorra, Komáromi Árpádra kíván emlékezni a közösség. A művész keze alatt számos templom újult meg a környéken. A rendezvény ünnepi hangulatáról Hlédik László plébános gondoskodott, aki szentmisét tartott a megjelenteknek. Szónoklatában kiemelte első magyar királyunk, Szent István erényeit.

Szilágyi Péter, Komáromi Árpád, Királyfiakarcsa, felvidék, kápolna, petőfi baráti társulás
Szilágyi Péter államtitkár és Komáromi Árpád restaurátor leszármazottjai helyeztek el időkapszulát a Gyógyulás kápolna alapjában augusztus 17-én, a Felvidéken, Királyfiakarcsán.
Fotó: Krizsán Csaba

– 1038. augusztus 15-én hunyt el Szent István, halálakor koronáját és népét rábízta a Nagyboldogasszonyra. Népünk Szent Istvánnak köszönheti, hogy a mögöttünk álló ezer év alatt nem vesztünk el a történelem viharában – emelte ki Hlédik László, majd a szentmise végén megáldotta az új kenyeret.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba galériáját az ünnepségről!

Királyfiakarcsa lakosai tiszteletből és összefogásból jelesre vizsgáztak

Fotók: Krizsán Csaba

Igazodási pont a keresztény hit

A szentmisét követően Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kapott szót.

– Nagyboldogasszony ünnepe után, Szent István ünnepe előtt vagyunk – foglalta össze. – Ezer éve Szent István király szilárd alapra, a keresztény erkölcs talajára építette az országot, bevezetve a magyarokat Európába, és ennek a döntésnek köszönhető, hogy a nemzet kiállta az idő próbáját, és a magyarok ennyi év után is büszkén vallhatják magukat a keresztény Európa részének. Vállaljuk büszkén keresztény hitünket is, amely igazodási pontot jelentett számunkra az elmúlt ezer évben, s amely meggyőződésem, hogy az előttünk álló ezer esztendőben is biztosítja megmaradásunkat itt, a Kárpát-medencében.

Őrbottyáni harang került a Felvidékre

– A kápolna építése augusztus 18-án kezdődik – mondta el Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke az államtitkár beszédét követően. – A kápolnában megszólaló harang már elkészült, az őrbottyáni Gombos Ferenc mester készítette.

Komáromi Árpád családja, a Petőfi Baráti Társulás képviselői és Szilágyi Péter államtitkár időkapszulát helyeztek el a kápolna alapjába, amelybe a jövő nemzedékének írtak üzenetet.

 

