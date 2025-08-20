Keze alatt újultak meg a környék templomai, emlékére épül a Gyógyulás kápolnája- képgaléria

Augusztus 17-én Szent István király emlékére rendeztek ünnepséget a felvidéki Királyfiakarcsán (Kráľovičove Kračany) a Petőfi-ligetben, ahol letették a Gyógyulás kápolnájának alapkövét. Az épülettel a tavaly elhunyt festőművész-restaurátorra, Komáromi Árpádra kíván emlékezni a közösség. A művész keze alatt számos templom újult meg a környéken. A rendezvény ünnepi hangulatáról Hlédik László plébános gondoskodott, aki szentmisét tartott a megjelenteknek. Szónoklatában kiemelte első magyar királyunk, Szent István erényeit.

Szilágyi Péter államtitkár és Komáromi Árpád restaurátor leszármazottjai helyeztek el időkapszulát a Gyógyulás kápolna alapjában augusztus 17-én, a Felvidéken, Királyfiakarcsán.

Fotó: Krizsán Csaba

– 1038. augusztus 15-én hunyt el Szent István, halálakor koronáját és népét rábízta a Nagyboldogasszonyra. Népünk Szent Istvánnak köszönheti, hogy a mögöttünk álló ezer év alatt nem vesztünk el a történelem viharában – emelte ki Hlédik László, majd a szentmise végén megáldotta az új kenyeret.

