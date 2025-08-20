1 órája
Keze alatt újultak meg a környék templomai, emlékére épül a Gyógyulás kápolnája- képgaléria
Királyfiakarcsa lakosai tiszteletből és összefogásból jelesre vizsgáztak. A felvidéki településen szeretve tisztelt templomrestaurátorukra, Szent István és a Nagyboldogasszonyra emlékeztek.
Augusztus 17-én Szent István király emlékére rendeztek ünnepséget a felvidéki Királyfiakarcsán (Kráľovičove Kračany) a Petőfi-ligetben, ahol letették a Gyógyulás kápolnájának alapkövét. Az épülettel a tavaly elhunyt festőművész-restaurátorra, Komáromi Árpádra kíván emlékezni a közösség. A művész keze alatt számos templom újult meg a környéken. A rendezvény ünnepi hangulatáról Hlédik László plébános gondoskodott, aki szentmisét tartott a megjelenteknek. Szónoklatában kiemelte első magyar királyunk, Szent István erényeit.
– 1038. augusztus 15-én hunyt el Szent István, halálakor koronáját és népét rábízta a Nagyboldogasszonyra. Népünk Szent Istvánnak köszönheti, hogy a mögöttünk álló ezer év alatt nem vesztünk el a történelem viharában – emelte ki Hlédik László, majd a szentmise végén megáldotta az új kenyeret.
Fotók: Krizsán Csaba
Igazodási pont a keresztény hit
A szentmisét követően Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kapott szót.
– Nagyboldogasszony ünnepe után, Szent István ünnepe előtt vagyunk – foglalta össze. – Ezer éve Szent István király szilárd alapra, a keresztény erkölcs talajára építette az országot, bevezetve a magyarokat Európába, és ennek a döntésnek köszönhető, hogy a nemzet kiállta az idő próbáját, és a magyarok ennyi év után is büszkén vallhatják magukat a keresztény Európa részének. Vállaljuk büszkén keresztény hitünket is, amely igazodási pontot jelentett számunkra az elmúlt ezer évben, s amely meggyőződésem, hogy az előttünk álló ezer esztendőben is biztosítja megmaradásunkat itt, a Kárpát-medencében.
Őrbottyáni harang került a Felvidékre
– A kápolna építése augusztus 18-án kezdődik – mondta el Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke az államtitkár beszédét követően. – A kápolnában megszólaló harang már elkészült, az őrbottyáni Gombos Ferenc mester készítette.
Komáromi Árpád családja, a Petőfi Baráti Társulás képviselői és Szilágyi Péter államtitkár időkapszulát helyeztek el a kápolna alapjába, amelybe a jövő nemzedékének írtak üzenetet.