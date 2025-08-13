Ennyibe kerül egy új érettségi - Így szerezhetsz több pontot a felvételihez

Nem sikerült a felvételi és a pótfelvételi kínálatában sem talált igazán csábító szakot? Sok fiatal dönt ilyenkor a csúsztatás mellett, tehát egy évet kihagynak tanulmányaikba és dolgoznak, valamint további pontokat gyűjtenek a következő év felsőoktatási jelentkezéséhez. Összegyűjtöttük, hogyan lehet plusz pontokat szeretni.

Van akinek örömöt, másnak csalódást jelentettek a 2025-ös felvételi ponthatárai. Aki idén nem járt sikerrel az később is újra próbálkozhat.

Felvételi plusz pont lehetőségek

A középiskolai jegyeken utólag már nem lehet változtatni. De számos egyéb pontot még feljebb lehet tornászni a 2026-os felvételi eljárásig.

Intézményi pontok: Ha valaki nem maximalizálta ki ezt, mindenképp érdemes külön erőfeszítést tenni ezért. Ez a 100 pont számos dologból összeállhat:

nyelvvizsga

emelt szintű érettségi

intézményi képzéseken való részvétel

szakképzettséget igazoló oklevél

kiemelkedő sorteljesítmény

tanulmányi verseny

Ezek közül egyeseket könnyebb megszerezni, mint másokat. Tavaly például a Széchenyi István Egyetem és a Soproni Egyetem is több olyan ingyenes, egy-egy szakhoz tematikában kötődő minikurzust szervezett, amelyeken a részvételér intézményi pontokat lehetett szerezni.

Újra érettségizés: Az érettségi sok esetben a fiatalok első komoly „minden vagy semmit” vizsgaalkalma, ahol a néhány óra alatt nyújtott teljesítmény keményen befolyásolja a jövőbeli célok elérését. Bárkivel megtörténhet, hogy izgalmában a tanultak felét elfelejti, amint letették elé a papírt, sőt az sem főbenjáró bűn, ha valaki nem a kellő motiváltsággal állt neki a tanuláshoz.

Szerencsére Magyarországon, már meglévő érettségi bizonyítvánnyal is lehet bármelyik vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezni.

Tehát van lehetős javítani az érettségi érdemjegyét, illetve az elért százalékot, és ezzel további pontokat szerezni. Sőt a már teljesített alapszintű tárgyból emelt szintre is lehet jelentkezni, aminek pontjai többet érnek, és az egyetemek is rendre intézményi pontokkal honorálják.

Középszintű érettségi 100%-os eredmény 65 pont

Emelt szintű érettségi 100%-os eredmény 100 pont

Az érettségi százalékok pontokra váltásáról a felvi.hu-n lehet tájékozódni.

Az "új" érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet „újra" érettségi vizsgát tenni. Ezért azonban már fizetni kell: Középszinten 44 ezer forint Emelt szinten 73 ezer forint az új próbálkozás ára. Az aktuális árakról mind az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni.

Katonai szolgálat: Akár 64 pont is ütheti a markát annak, aki önkéntes katonai szolgálatot teljesít. Ezt a lehetőséget pár éve vezették be. A 2025-ös tájékoztató alapján

aki teljesítette a HM rendelet szerinti alapkiképzést 16 többletpontra

aki a folyamatos kiképzést szakkiképzés keretében teljesítette 32 többletpontra ,

, aki szakkiképzés után, az azt folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt újabb szakkiképzést teljesített 64 többletpontra jogosult.