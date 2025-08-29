augusztus 29., péntek

Elavult az épület

39 perce

Felújítják a Lajta utcai rendelőt Győrben

Felújítják 575 millió forintból a Lajta utcai rendelőt, tájékoztatott a győri önkormányzat.

Kisalföld.hu
Felújítják a Lajta utcai rendelőt Győrben

A Győr, Marcalváros I. városrészben található háziorvosi rendelő épületének. A százszázalékban uniós pénzből megvalósuló projekt befejezésének tervezett dátuma 2028 szeptember 1. Mint írták, az érintett rendelőintézetek eredeti funkcionális kialakítása megfelelt a megvalósításuk idején érvényes szakmai és építészeti elvárásoknak, azonban a mai kor igényeit már nem vagy csak jelentős kompromisszumokkal tudják kielégíteni. Különösen jelentős elavulás tapasztalható az épületszerkezetek, valamint az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek területén.

 

