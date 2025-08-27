Utolsó simítások becsengetés előtt a Kisalföldön, visszatérnek a diákok

Mint a Győri Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a tanévkezdés előtt intézkedtek a tanulók iskolába történő utaztatásának megszervezéséről, a szükséges higiéniai papír és tisztítószerek beszerzésről, a szakmai munkához elengedhetetlen papíráruról, valamint a projektorok karbantartásáról is. A tankerületi központ él a pályázati vagy egyéb együttműködési lehetőségekkel is, így például a TOP_Plusz-3.3.3 pályázat keretében az öttevényi, a jánossomorjai és a hegyeshalmi iskolák infrastrukturális fejlesztését célzó projektek a megvalósítás előkészítési szakaszában vannak. A természettudományos tárgyak tanításához szükséges eszközök beszerzésére is több mint 11 millió forint támogatást fordíthatnak a középiskolákban. Ezeken túl az iskolák az önkormányzatok által kiírt pályázatok által vagy együttműködési megállapodások keretében is végeznek kisebb-nagyobb felújítási munkákat, amelyekhez a tankerületi központ minden esetben jelentős saját forrást biztosít.

Megújult tornacsarnok, frissen festett termek, harsogó zöldségek

Ellátogattunk a téti Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol a becsengetés előtt már az utolsó simításokat végzik a tantermeken. Széles Imre főigazgató elmondta, hogy a székhelyintézményhez három tagintézmény tartozik, a győrszemerei, a rábacsécsényi és a mórichidai. Jelenleg 670 beiratkozott tanulójuk van. Nevükből is látható, hogy az iskolában művészeti képzés, képzőművészet és zeneoktatás folyik.

Az iskola az elmúlt években egy Európai Uniós projektet zárt, amelynek segítségével teljes körű villamossági, tanterem és vizes blokk felújítás történt, de taneszközöket, iskolabútorokat is beszereztek. A város tornacsarnokát használja az iskola, ott tavaly burkolatot cseréltek, és kifestették, az idén pedig két öltözőt újítanak fel a város önkormányzata és a tankerület összefogásával. A nyáron két tanteremben műpadlót cserétek, az osztálytermek pedig frissítő festést kaptak. Tiszta, szép, világos tantermek várják a diákokat a szeptember 1-én kezdődő tanévre. A tornacsarnokban tartott évnyitóra hagyományosan az óvodából a leendő tanító nénik kísérik át az óvó nénikkel együtt az elsősöket, akik kapnak egy kis ajándékot is.