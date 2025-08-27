1 órája
Utolsó simítások becsengetés előtt a Kisalföldön, visszatérnek a diákok
Lassan becsengetnek. Milyen állapotban várják a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolák a vakációról visszatérő diákokat – kérdeztük dr. Nagy Adélt a tankerületi központ igazgatóját. A felújításokat a téti iskolában néztük meg.
– A Győri Tankerületi Központ iskolái több mint 100 helyszínen várják felkészülten a tanulókat a 2025/2026-os tanév kezdetén. A felújítások az idei nyáron is az intézményvezetői jelzések alapján, tervszerűen zajlottak. Elsősorban ezen munkák az épületek állagának megóvását, a tiszta, rendezett körülmények fenntartását biztosítják. Mindig kiemelt helyen kezeljük a biztonságos környezetet célzó, ámde kevésbé látványos intézkedéseket, azaz az érintésvédelmet, a tűzvédelmet szolgáló beavatkozásokat – összegezte dr. Nagy Adél igazgató, aki arról is beszélt, hogy összességében elmondható, hogy több mint 10 000 négyzetméter falfelület festését végezték el az épületeken. A tisztasági meszelések jellemzően a közös helyiségeket, a vizesblokkokat és a leendő első osztályos tantermeket érintették. Saját forrásból nyolc intézményben nagyobb mértékű festési munkálatok elvégzésére is sor került egy-egy épületrészben, közel 28 millió forint értékben. A gyömörei iskolában a főbejárat és a terasz burkolatát újították fel.
Felújítás a falakon kívül és belül
– Intézményeinkben mintegy 1 000 négyzetméter padlófelület újult meg PVC cserével, vagy a parketta csiszolásával, lakkozásával 15,6 millió forint értékben. A fűtési időszakra készülve elvégeztetjük a gázkazánok éves felülvizsgálatát és jelenleg is folyamatban van a radiátorok cseréje, amelyre összesen 44 millió forintot költöttünk. Huszonegy iskolában végeztük el a villamos hálózatot érintő javító munkálatokat közel 83 millió forintból. Többek között a gyárvárosi iskolában például a tornaterem világítótestjeinek teljeskörű cseréje történt meg. Az épületek vizesblokkjaiban a csapok, mosdók, szaniterek javítása vagy cseréje megtörtént, de Ravazdon például a mosdókat teljesen felújították. Új, a gyerekek életkori sajátosságának megfelelő iskolabútorok beszerzéséről minden évben gondoskodunk. Szakaszosan, de folyamatosan cserélünk egy-egy osztálynyi bútort, vagy ahol új osztály indítására kerül sor, ott a többletigényt elégítjük ki új bútorzat vásárlásával. Ebben az évben közel 30 millió forint értékben rendeltünk iskolabútort – sorolta részletesen dr. Nagy Adél az elvégzett munkákat.
Mint a Győri Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a tanévkezdés előtt intézkedtek a tanulók iskolába történő utaztatásának megszervezéséről, a szükséges higiéniai papír és tisztítószerek beszerzésről, a szakmai munkához elengedhetetlen papíráruról, valamint a projektorok karbantartásáról is. A tankerületi központ él a pályázati vagy egyéb együttműködési lehetőségekkel is, így például a TOP_Plusz-3.3.3 pályázat keretében az öttevényi, a jánossomorjai és a hegyeshalmi iskolák infrastrukturális fejlesztését célzó projektek a megvalósítás előkészítési szakaszában vannak. A természettudományos tárgyak tanításához szükséges eszközök beszerzésére is több mint 11 millió forint támogatást fordíthatnak a középiskolákban. Ezeken túl az iskolák az önkormányzatok által kiírt pályázatok által vagy együttműködési megállapodások keretében is végeznek kisebb-nagyobb felújítási munkákat, amelyekhez a tankerületi központ minden esetben jelentős saját forrást biztosít.
Megújult tornacsarnok, frissen festett termek, harsogó zöldségek
Ellátogattunk a téti Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol a becsengetés előtt már az utolsó simításokat végzik a tantermeken. Széles Imre főigazgató elmondta, hogy a székhelyintézményhez három tagintézmény tartozik, a győrszemerei, a rábacsécsényi és a mórichidai. Jelenleg 670 beiratkozott tanulójuk van. Nevükből is látható, hogy az iskolában művészeti képzés, képzőművészet és zeneoktatás folyik.
Az iskola az elmúlt években egy Európai Uniós projektet zárt, amelynek segítségével teljes körű villamossági, tanterem és vizes blokk felújítás történt, de taneszközöket, iskolabútorokat is beszereztek. A város tornacsarnokát használja az iskola, ott tavaly burkolatot cseréltek, és kifestették, az idén pedig két öltözőt újítanak fel a város önkormányzata és a tankerület összefogásával. A nyáron két tanteremben műpadlót cserétek, az osztálytermek pedig frissítő festést kaptak. Tiszta, szép, világos tantermek várják a diákokat a szeptember 1-én kezdődő tanévre. A tornacsarnokban tartott évnyitóra hagyományosan az óvodából a leendő tanító nénik kísérik át az óvó nénikkel együtt az elsősöket, akik kapnak egy kis ajándékot is.
Az igazgató az udvaron megmutatta a 2025. tavaszán elkészült Kisfaludy-Tündérkertet. – Már több éve Ökoiskola vagyunk, ezért már régóta terveztük egy zöld terület kialakítását, ahol a fenntartható fejlődésre nevelés, a környezeti nevelés céljait meg tudjuk tudjuk megvalósítani. Támogatóink támogatóink jóvoltából erre most nyílt lehetőség.
Hat magas ágyást alakítottunk ki, ahol
- paprika-és paradicsompalántákat,
- fűszer- és gyógynövényeket,
- burgonyát,
- borsót,
- salátát,
- retket,
- egynyári virágokat ültettünk.
- Telepítettünk szőlőt, gyümölcsfákat, fügét, bogyós cserjéket.
- A talajvédelmet talajtakarással, az öntözést az esővíz összegyűjtésével oldottuk meg – mondta el az igazgató.