Becsengetés előtt
1 órája
67 milliót költöttek a győri iskolák felújításaira
Közeledik a vakáció vége. A Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban is a végéhez közelednek a felújítási munkálatok, amelyre több, mint 67 millió forintot költöttek.
A Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban, mint az előzőekben, az idei nyári szünetben is zajlottak felújítások. A Centrum 12 intézményében került sor nagyobb értékű felújítási, fejlesztési munkálatokae, több mint 67 millió forint értékben – tájékoztatta portálunkat a Centrum.
Felújítás az intézményekben
- A győri önkormányzat által kiírt pályázatból öt intézményük kapott összesen 25 millió forintos támogatást, ezt a centrum saját forrásból kiegészítve 42 millió forintot meghaladó értékben végzett munkálatokat a Krúdy, a Baksa, az SK, a Pálffy és a Móra iskolában, ahol a szociális blokkok víz- és szennyvízvezeték cseréje, valamint felújítása, illetve lapostető felújítása történt.
- A Centrum saját forrásból végezte el a festési munkálatokat, az ablak- és ajtócseréket, a parkettázást, a padlócserét, a tanműhelyek felújítását összesen több, mint 25 millió forint értékben a Kossuth, a Hild, a PÁGISZ, a Deák, a Baross, a két Bolyai, a Baksa, a Sport és Kreatív, valamint a Krúdy iskolákban.
- A Gábor László iskolában a hagyományoknak megfelelően az iskola tanulói, oktatóikkal közösen végeztek felújítási munkákat az összefüggő szakmai gyakorlat keretében.
A Győri Szakképzési Centrum valamennyi iskolája felfrissítve, tisztán várja a nyári szünet után visszatérő régi- és új diákokat, oktató és pedagógus kollégákat.
