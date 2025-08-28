augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Becsengetés előtt

1 órája

67 milliót költöttek a győri iskolák felújításaira

Címkék#intézmény#szakképzési centrum#munkálatok

Közeledik a vakáció vége. A Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban is a végéhez közelednek a felújítási munkálatok, amelyre több, mint 67 millió forintot költöttek.

Kisalföld.hu

A Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban, mint az előzőekben, az idei nyári szünetben is zajlottak felújítások. A Centrum 12 intézményében került sor nagyobb értékű  felújítási, fejlesztési munkálatokae, több mint 67 millió forint értékben – tájékoztatta portálunkat a Centrum. 

felújítás
A Győri Szakképzézési Centrumhoz tartozó iskolákban a nyáron sok felújítás történt.
Fotó: Hild-iskola közösségi oldala

Felújítás az intézményekben

  • A győri önkormányzat által kiírt pályázatból öt intézményük kapott összesen 25 millió forintos támogatást, ezt a centrum saját forrásból kiegészítve 42 millió forintot meghaladó értékben végzett munkálatokat a Krúdy, a Baksa, az SK, a Pálffy és a Móra iskolában, ahol a szociális blokkok víz- és szennyvízvezeték cseréje, valamint felújítása, illetve lapostető felújítása történt.
  • A Centrum saját forrásból végezte el a festési munkálatokat, az ablak- és ajtócseréket, a parkettázást, a padlócserét, a tanműhelyek felújítását összesen több, mint 25 millió forint értékben a Kossuth, a Hild, a PÁGISZ, a Deák, a Baross, a két Bolyai, a Baksa, a Sport és Kreatív, valamint a Krúdy iskolákban.
  • A Gábor László iskolában a hagyományoknak megfelelően az iskola tanulói, oktatóikkal közösen végeztek felújítási munkákat az összefüggő szakmai gyakorlat keretében.

A Győri Szakképzési Centrum valamennyi iskolája felfrissítve, tisztán várja a nyári szünet után visszatérő régi- és új diákokat, oktató és pedagógus kollégákat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu