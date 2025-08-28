67 milliót költöttek a győri iskolák felújításaira

A Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban, mint az előzőekben, az idei nyári szünetben is zajlottak felújítások. A Centrum 12 intézményében került sor nagyobb értékű felújítási, fejlesztési munkálatokae, több mint 67 millió forint értékben – tájékoztatta portálunkat a Centrum.

A Győri Szakképzézési Centrumhoz tartozó iskolákban a nyáron sok felújítás történt.

Fotó: Hild-iskola közösségi oldala

Felújítás az intézményekben

A győri önkormányzat által kiírt pályázatból öt intézményük kapott összesen 25 millió forintos támogatást, ezt a centrum saját forrásból kiegészítve 42 millió forintot meghaladó értékben végzett munkálatokat a Krúdy, a Baksa, az SK, a Pálffy és a Móra iskolában, ahol a szociális blokkok víz- és szennyvízvezeték cseréje, valamint felújítása, illetve lapostető felújítása történt.

A Centrum saját forrásból végezte el a festési munkálatokat, az ablak- és ajtócseréket, a parkettázást, a padlócserét, a tanműhelyek felújítását összesen több, mint 25 millió forint értékben a Kossuth, a Hild, a PÁGISZ, a Deák, a Baross, a két Bolyai, a Baksa, a Sport és Kreatív, valamint a Krúdy iskolákban.

A Gábor László iskolában a hagyományoknak megfelelően az iskola tanulói, oktatóikkal közösen végeztek felújítási munkákat az összefüggő szakmai gyakorlat keretében.