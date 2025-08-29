Felújították Győrújbarát legmeredekebb útját, járdát is kapott

Győrújbaráton most a Csordahajtó út készült el. Végre épült járda is, ami eddig nagyon hiányzott. Remélhetőleg az itt közlekedők betartják a KRESZ szabályait és nem csábítja őket a tükörsima út száguldozásra.

Kóbor Attila polgármester megmutatta, elkészült a Csordahajtó út felújítása.

Fotó: Molcsényi Máté

– A CBA bolttól a Mélykút utcáig négy szakaszban készült el az útfelújítás. A legveszélyesebb szakaszon, a Csordahajtó úton még járdát is építettünk ki a balesetmentes közlekedés érdekében. A járda mellé a veszélyesebb helyeken korlát is készül, mert a járda magasabban van az ároknál. A felezővonalat is felfestették szerda délelőtt – mutatta meg lapunknak a frissen elkészült utat Kóbor Attila polgármester, aki arról is beszélt, hogy önkormányzati forrásból újult meg ez az út is, mint ahogy Mátyás körút, a Széchenyi körút, Gárdonyi köz, a Jókai utca. A Kiáltó utca felújításához a lakosok is hozzájárultak.