augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

25°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útfelújítás

1 órája

Felújították Győrújbarát legmeredekebb útját, járdát is kapott

Címkék#Kóbor Attila#Mátyás körút#Csordahajtó út#polgármester

Győrújbarát elég nagy területen fekszik. Vannak bőven útjai, amelyeket karban kell tartania az önkormányzatnak. Az utóbbi időben több út felújítása megtörtént.

Kisalföld.hu

Győrújbaráton most a Csordahajtó út készült el. Végre épült járda is, ami eddig nagyon hiányzott. Remélhetőleg az itt közlekedők betartják a KRESZ szabályait és nem csábítja őket a tükörsima út száguldozásra.

felújítás
Kóbor Attila polgármester megmutatta, elkészült a Csordahajtó út felújítása. 
Fotó: Molcsényi Máté

– A CBA bolttól a Mélykút utcáig négy szakaszban készült el az útfelújítás. A legveszélyesebb szakaszon, a Csordahajtó úton még járdát is építettünk ki a balesetmentes közlekedés érdekében. A járda mellé a veszélyesebb helyeken korlát is készül, mert a járda magasabban van az ároknál. A felezővonalat is felfestették szerda délelőtt – mutatta meg lapunknak a frissen elkészült utat Kóbor Attila polgármester, aki arról is beszélt, hogy önkormányzati forrásból újult meg ez az út is, mint ahogy Mátyás körút, a Széchenyi körút, Gárdonyi köz, a Jókai utca. A Kiáltó utca felújításához a lakosok is hozzájárultak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu