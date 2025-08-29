1 órája
Felújították Győrújbarát legmeredekebb útját, járdát is kapott
Győrújbarát elég nagy területen fekszik. Vannak bőven útjai, amelyeket karban kell tartania az önkormányzatnak. Az utóbbi időben több út felújítása megtörtént.
Győrújbaráton most a Csordahajtó út készült el. Végre épült járda is, ami eddig nagyon hiányzott. Remélhetőleg az itt közlekedők betartják a KRESZ szabályait és nem csábítja őket a tükörsima út száguldozásra.
– A CBA bolttól a Mélykút utcáig négy szakaszban készült el az útfelújítás. A legveszélyesebb szakaszon, a Csordahajtó úton még járdát is építettünk ki a balesetmentes közlekedés érdekében. A járda mellé a veszélyesebb helyeken korlát is készül, mert a járda magasabban van az ároknál. A felezővonalat is felfestették szerda délelőtt – mutatta meg lapunknak a frissen elkészült utat Kóbor Attila polgármester, aki arról is beszélt, hogy önkormányzati forrásból újult meg ez az út is, mint ahogy Mátyás körút, a Széchenyi körút, Gárdonyi köz, a Jókai utca. A Kiáltó utca felújításához a lakosok is hozzájárultak.