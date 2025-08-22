Valami bűzlik Felpécen – Orrfacsaró szagoktól szenvednek, ablakot se mernek nyitni

Győrből Felpécre autózva valahogy egyre gazdagabbak a természeti értékek, mintha a fű zöldebb, az ég kékebb, a napsütés simogatóbb volna. Ezt az idilli képet lövi ketté a bűz. Manapság bűz- és szaghatás szavakkal finomkodnak, de ez a tényeken nem változtat, a helyiek szenvednek.

A Felpéc határában lévő telekből marják ki a madarak a föld javát. Alfred Hitchcock Madararak című horrorklasszikusa elevenedik fel a barázdák között.

Fotó: Csapó Balázs

– Győrből költöztünk ki, évek óta gondot okoz a förtelmes szag – panaszolja egy helyi asszony, amikor a település központjában érdeklődünk. – Tavaly is szörnyű volt, de ami idén van, az felülmúlja azt is. Dögszag – mondja indulatosan –, máshoz nem tudom hasonlítani. Orrfacsaró ez a szag. Nem tudunk kint megmaradni, de szellőztetni sem lehet. Képzelje el, ahogy a negyven fokban bevette magát a házba ez a szag! Hiába próbáltam huzatot csinálni, állt a levegő. Sokszor fél napig is érezni, aztán amikor azt hinnénk, vége, jön egy újabb hullám, és kezdődik elölről – sorolja panaszait végeláthatatlanul az asszony.