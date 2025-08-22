augusztus 22., péntek

Büdös van

1 órája

Valami bűzlik Felpécen – Orrfacsaró szagoktól szenvednek, ablakot se mernek nyitni

Címkék#Felpéc#biogáz#bőrgyár#büdös

Forrnak az indulatok a Sokoró-dombság egyik csodaszép településén, Felpécen. A helyiek mindennapjait ugyanis láthatatlan ellenség keseríti meg: hetente több hullámban elviselhetetlen bűz tör rájuk. Ha élhetünk ezzel az újságírói kifejezéssel, megtesszük: körbeszaglásztunk Felpécen.

Pardavi Mariann

Győrből Felpécre autózva valahogy egyre gazdagabbak a természeti értékek, mintha a fű zöldebb, az ég kékebb, a napsütés simogatóbb volna. Ezt az idilli képet lövi ketté a bűz. Manapság bűz- és szaghatás szavakkal finomkodnak, de ez a tényeken nem változtat, a helyiek szenvednek. 

felpéc, bűz, szag, büdös, biogáz, bőrgyártó
A Felpéc határában lévő telekből marják ki a madarak a föld javát. Alfred Hitchcock Madararak című horrorklasszikusa elevenedik fel a barázdák között. 
Fotó: Csapó Balázs

– Győrből költöztünk ki, évek óta gondot okoz a förtelmes szag – panaszolja egy helyi asszony, amikor a település központjában érdeklődünk. – Tavaly is szörnyű volt, de ami idén van, az felülmúlja azt is. Dögszag – mondja indulatosan –, máshoz nem tudom hasonlítani. Orrfacsaró ez a szag. Nem tudunk kint megmaradni, de szellőztetni sem lehet. Képzelje el, ahogy a negyven fokban bevette magát a házba ez a szag! Hiába próbáltam huzatot csinálni, állt a levegő. Sokszor fél napig is érezni, aztán amikor azt hinnénk, vége, jön egy újabb hullám, és kezdődik elölről – sorolja panaszait végeláthatatlanul az asszony.

– Már többször volt hatósági ellenőrzés, de akkor jöttek, amikor éppen nem volt büdös – ezt már egy éppen hazaérkező fiatal férfi mondja el kérdésünkre. – Rengetegen építkeznek most is, nézzen körbe a focipálya melletti utcában, akár százmilliós ingatlanok is épülnek, de sokan csak akkor szembesülnek a bűzzel, amikor már késő – világítja meg a felpéci bűz gazdasági oldalát a férfi. – A széljárástól függ, hol érzik jobban. De nemcsak a felpécieket érinti, ha erősebb a szél, viszi a környékre is a bűzt.

Mi bűzlik Felpécen? – Ottjártunk, hogy megszagoljuk, mi is

Fotók: Csapó Balázs

Mi büdös Felpécen?

A helyiek nem tudják biztosan megmondani, honnan erednek a szagok. Felpécen két cég üzemel, amely a szag forrásaként szóba jöhet: egy bőrgyártó és egy biogázüzem. Előbbi állati bőrök feldolgozásával foglalkozik, öveket, táskákat, vadász- és kutyafelszereléseket készít. A biogázüzem szerves hulladékot – például trágyát vagy élelmiszer-maradékot – bont le, a folyamat során biogáz keletkezik. A visszamaradó anyag pedig értékes, tápanyagban gazdag trágyaként hasznosítható.

Traktorra csatlakoztatható eszközt mutat Major Béla: a tárcsa beforgatja a talajba az értékes – ám igencsak büdös – anyagot és a föld elzárja a szagot. 
Fotó: Csapó Balázs

Büdös, ám értékes anyag

– Sok ásványi anyagot tartalmaz: nitrogént, kalciumot, foszfort. Nem kérdés, a földeknek jót tesz – összegzi Major Béla gazda, aki a környéken tevékenykedik. – Az elhelyezés módja azonban nem mindegy. Bele kell forgatni a földbe, legalább tíz-tizenöt centiméter mélyen. De azonnal meg kell tenni, amikor szórja a gép, különben semmit sem ér – hívja fel a figyelmet a gazda. – Ehhez speciális gép szükséges, a mulcsgéder, amely tárcsákkal beforgatja a talajba. Úgy számolom, amennyivel növeli a gazdák költségeit, hozamban annyival többet jelent – teszi hozzá. – Nem tudom, és egyelőre senki sem tudja, honnan ered a szag, de abban biztos vagyok: együtt kell gondolkodni, együtt kell megoldani a problémát. Össze kell fogni ebben is.

