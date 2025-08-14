Felelősségteljesen a hőségben

Ismét extrém meleg érkezett térségünkbe, amely napokig eltarthat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a gépjárműben egyetlen percre se hagyjanak magukra kiszolgáltatott gyermeket vagy kisállatok, mert ők nem tudják jelezni, ha baj van, és segítséget sem tudnak kérni!

Forrás: police.hu

Akár a gyermek vagy az állat életébe is kerülhet, ha a nyári hőségben magára hagyják őket a zárt autóban. Az utastérben akár 50-60 Celsius-fokra is felmelegedhet a levegő, aminek hatására a bent lévők hőgutát kaphatnak.

A nyári hőmérséklet egyre gyakrabban haladja meg a 30 fokot, ráadásul a napsugárzás is erősebb a többi évszakhoz képest, különösen a déli órákban. Az autóba beszűrődő fény, a zárt ajtók és a felhúzott ablakok együttesen tovább növelik a forróságot, így a járműben lévők akár 50 foknak is ki lehetnek téve, ami életveszélyhez vezethet.

Nagy melegben lankadhat a figyelem, türelmetlenebbé válunk, lassabbak a reflexek, ezért a volán mögé ülőknek a szokottnál is óvatosabban kell vezetni. Nagyon fontos, hogy hosszabb útnál tartsanak pihenőket, és sok folyadékot igyanak! Indulás előtt gondoskodjanak arról, hogy a járműben mindig megfelelő mennyiségű frissítő ital legyen embernek és állatnak egyaránt - írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.