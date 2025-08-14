augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Extrém meleg

6 órája

Felelősségteljesen a hőségben

Címkék#gyermek#hőség#gépjármű#rendőrség#kisállat

Soha ne hagyjon gyermeket vagy állatot zárt autóban, mert a gondatlanságnak rettenetes következményei lehetnek.

Kisalföld.hu

Ismét extrém meleg érkezett térségünkbe, amely napokig eltarthat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a gépjárműben egyetlen percre se hagyjanak magukra kiszolgáltatott gyermeket vagy kisállatok, mert ők nem tudják jelezni, ha baj van, és segítséget sem tudnak kérni!

Forrás: police.hu

Akár a gyermek vagy az állat életébe is kerülhet, ha a nyári hőségben magára hagyják őket a zárt autóban. Az utastérben akár 50-60 Celsius-fokra is felmelegedhet a levegő, aminek hatására a bent lévők hőgutát kaphatnak.

A nyári hőmérséklet egyre gyakrabban haladja meg a 30 fokot, ráadásul a napsugárzás is erősebb a többi évszakhoz képest, különösen a déli órákban. Az autóba beszűrődő fény, a zárt ajtók és a felhúzott ablakok együttesen tovább növelik a forróságot, így a járműben lévők akár 50 foknak is ki lehetnek téve, ami életveszélyhez vezethet.

Nagy melegben lankadhat a figyelem, türelmetlenebbé válunk, lassabbak a reflexek, ezért a volán mögé ülőknek a szokottnál is óvatosabban kell vezetni. Nagyon fontos, hogy hosszabb útnál tartsanak pihenőket, és sok folyadékot igyanak! Indulás előtt gondoskodjanak arról, hogy a járműben mindig megfelelő mennyiségű frissítő ital legyen embernek és állatnak egyaránt - írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu