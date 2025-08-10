Versenyképes Kapuvár
38 perce
Fejlesztések Kapuváron, itt a versenyképes járások program támogatása
Gyopáros Alpár közzétette, milyen fejlesztésekre számíthatnak a kapuváriak a versenyképes járások programban. Lesz játszótér, kamera és szúnyogirtás.
"A Versenyképes Járások Program igazi hazai innováció!"-jelzi közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikusa kapuvári beruházásokat tette közzé.
Eszerint a városban a programban kialakítanak egy játszóteret a Kapuvári Térségi Általános Iskola 4. számú telephelyén. A térfigyelő kamerarendszert fejlesztik, bővítik. A közterületek karbantartását segítő eszközök szereznek be és támogatást kap az önkormányzat légi szúnyoggyérítésre is.
