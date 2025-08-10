Fejlesztések Kapuváron, itt a versenyképes járások program támogatása

"A Versenyképes Járások Program igazi hazai innováció!"-jelzi közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikusa kapuvári beruházásokat tette közzé.

Kapuvár is részesül a versenyképes járások program támogatásaiból. Horváth László polgármester és Gyopáros Alpár. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi oldala

Eszerint a városban a programban kialakítanak egy játszóteret a Kapuvári Térségi Általános Iskola 4. számú telephelyén. A térfigyelő kamerarendszert fejlesztik, bővítik. A közterületek karbantartását segítő eszközök szereznek be és támogatást kap az önkormányzat légi szúnyoggyérítésre is.