Versenyképes Kapuvár

Tegnap, 11:00

Fejlesztések Kapuváron, itt a versenyképes járások program támogatása

Gyopáros Alpár közzétette, milyen fejlesztésekre számíthatnak a kapuváriak a versenyképes járások programban. Lesz játszótér, kamera és szúnyogirtás.

Kisalföld.hu

"A Versenyképes Járások Program igazi hazai innováció!"-jelzi közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikusa kapuvári beruházásokat tette közzé.

Kapuvár is részesül a versenyképes járások program támogatásaiból. Horváth László polgármester és Gyopáros Alpár. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi oldala

Eszerint a városban a programban kialakítanak egy játszóteret a Kapuvári Térségi Általános Iskola 4. számú telephelyén. A térfigyelő kamerarendszert fejlesztik, bővítik. A közterületek karbantartását segítő eszközök szereznek be és támogatást kap az önkormányzat légi szúnyoggyérítésre is.

 

