1 órája
A 75 éveseket is köszöntötték a falunapon Ásványrárón, a sztárvendég a Groovehouse volt - Képgaléria
Falunapra gyűltek össze szombaton Ásványrárón. Szép hagyomány, hogy a falunap keretében köszöntik a 75. életévüket betöltőket, az est sztárvendége a Groovehouse.
Habparty nyitotta meg szombaton az ásványrárói falunapot, melyen Popp Rita polgármester köszöntője után a 75 éveseket köszöntötték és ajándékozták meg.
Falunap színes programokkal
A falunapon kézműves vásár nyílt, műsorral készült a Szigetköz Pávakör, Tatai Zoltán éneklő pék is előadással szórakoztatta az egybegyűlteket. A napot a Groovehouse koncertje, tűzzsonglőr bemutató, tűzijáték és buli zárta.
Nézze meg képgalériánkat:
A 75 éveseket is köszöntötték a falunapon Ásványrárón, a sztárvendég a Groovehouse voltFotók: Kerekes István
A gyermekeket légvár, lövészet fogadta, lehetett íjászkodni, a helyi csoportok sok finomsággal készültek, közben focimeccsen is megmérkőztek.