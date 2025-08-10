A 75 éveseket is köszöntötték a falunapon Ásványrárón, a sztárvendég a Groovehouse volt - Képgaléria

Habparty nyitotta meg szombaton az ásványrárói falunapot, melyen Popp Rita polgármester köszöntője után a 75 éveseket köszöntötték és ajándékozták meg.

Falunap Ásványrárón - a helyi csoportok sok finomsággal készültek.

Fotó: Kerekes István

Falunap színes programokkal

A falunapon kézműves vásár nyílt, műsorral készült a Szigetköz Pávakör, Tatai Zoltán éneklő pék is előadással szórakoztatta az egybegyűlteket. A napot a Groovehouse koncertje, tűzzsonglőr bemutató, tűzijáték és buli zárta.

Nézze meg képgalériánkat: