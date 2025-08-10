augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

Tegnap, 19:13

A 75 éveseket is köszöntötték a falunapon Ásványrárón, a sztárvendég a Groovehouse volt - Képgaléria

Címkék#tűzijáték#Tatai Zoltán#Szigetköz Pávakör#falunap#sztárvendég#kézműves

Falunapra gyűltek össze szombaton Ásványrárón. Szép hagyomány, hogy a falunap keretében köszöntik a 75. életévüket betöltőket, az est sztárvendége a Groovehouse.

Mészely Réka

Habparty nyitotta meg szombaton az ásványrárói falunapot, melyen Popp Rita polgármester köszöntője után a 75 éveseket köszöntötték és ajándékozták meg.

falunap Ásványráró
Falunap Ásványrárón - a helyi csoportok sok finomsággal készültek.
Fotó: Kerekes István

Falunap színes programokkal

A falunapon kézműves vásár nyílt, műsorral készült a Szigetköz Pávakör, Tatai Zoltán éneklő pék is előadással szórakoztatta az egybegyűlteket. A napot a Groovehouse koncertje, tűzzsonglőr bemutató, tűzijáték és buli zárta. 

Nézze meg képgalériánkat: 

A 75 éveseket is köszöntötték a falunapon Ásványrárón, a sztárvendég a Groovehouse volt

Fotók: Kerekes István

A gyermekeket légvár, lövészet fogadta, lehetett íjászkodni, a helyi csoportok sok finomsággal készültek, közben focimeccsen is megmérkőztek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu