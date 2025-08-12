augusztus 12., kedd

Településfejlesztés

1 órája

Falvak között a legkisebb - Csér jelene és jövője

Címkék#falu#település#polgármester#fejlesztés

Győr-Moson-Sopron vármegye egyik rejtett gyöngyszeme Csér, ahol a lakosság száma mindössze két tucat. A település apró mérete ellenére meglepően élénk közösségi élet zajlik, a lakosok összetartanak, és a falu vezetése is folyamatosan keresi a lehetőségeket a fejlődésre. A Kisalföldnek adott interjújában, Várallyay István, polgármester a falu mindennapjairól, fejlesztési tervéről, valamint a közösségi összetartozásról mesélt.

Varga Henrietta

A vármegye legkisebb települése néhány perc alatt bejárható gyalog, miközben rengeteg a látnivaló. A falu első említése 1313-ból való, az 1700-as években még háromszázan lakták, az 1950-es években született generáció nagy része azonban elköltözött, így ma kevesebb az idősebb, több az aktív korú lakos.

falu
Várallyay István 27 éve vezeti a falut, szívügyének tekinti, hogy a településnek jövőt biztosítson Fotó: Rombai Peter

Falu a legkisebbek közt

Várallyay István 1998 óta vezeti a falut, és szívügyének tekinti, hogy a településnek jövőt biztosítson. Ugyan a község fejlődési lehetőségei korlátozottak, de a polgármester és a helyi közösség nem adja fel.

A jelenlegi terveink között két épület szigetelése egy látványtó és egy kondipark kialakítása szerepel. Szeretnénk az Ivánnal összekötő utat is megépíteni, ami megszüntetné a település jelenlegi „bezártságát”. Emellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy a meglévő infrastruktúrát javítsuk, bár a pénzügyi források korlátozottak 

– osztotta meg lapunkkal Várallyay István.

Csér egy csendes, élhető kistelepülés Fotó: Rombai Peter

A polgármester szerint a település egyik legfontosabb vonzereje a csend és a nyugalom, örömmel újságolta, hogy jelenleg két ház is épül a faluban - és további három telek várja a beköltözőket.

Csér legidősebb lakója 83 éves, itt született, és még mindig saját kezűleg műveli konyhakertjét. A porták rendezettek, a környék pedig természeti értékekben gazdag: 50 kilométeren belül hét termálfürdő található. Két haranglábunk is van – egy katolikus és egy evangélikus –, ami ritkaság ilyen kis faluban. Ez a történelmi vallási megoszlást tükrözi. Emellett a rendezett porták és a természeti környezet a falu büszkeségei. De ami talán a legnagyobb kincs, az a közösség ereje

 - mondta a település első embere.
- Tavaly alakítottunk egy egyesületet, amely főleg a programszervezésre helyezi a hangsúlyt. Célunk, hogy kiegészítsük az önkormányzat munkáját pályázatokkal, és megmozgassuk a falu lakosságát. Összetartóak vagyunk, számíthatunk egymásra, ha társadalmi munkát hirdetünk, mindenki jön, a fiatalok és az idősek is, ki-ki a saját erejéhez mérten segít - tette hozzá Frei Anita, falugondnok, aki a mindennapokban az időseket szállítja, bevásárol, gyógyszert hoz és mindenben segít.

Harangláb  a falu főutcáján Fotó: Rombai Peter

Miért jó itt élni? Mi teszi Csért vonzóvá? - tettük fel a kérdést.
- Csend van és nyugalom, ugyanakkor minden közel. A falugondnoki szolgálat mellett mozgóbolt is működik, így senki nem marad ellátás nélkül. A nagy kertekben saját termények termelhetők, amely a mai világban rendkívül fontos. A gyerekek szabadon biciklizhetnek, játszhatnak, nem a képernyő előtt ülnek egész nap, ami megfizethetetlen. Senki nem siet, mindenki ismer mindenkit, úgy működünk, mint egy nagy család - tette hozzá Anita.
- A legfontosabb közösségi rendezvényünk a „Falu karácsony”, amelyet immár másfél évtizede minden évben megtartunk. Ilyenkor együtt díszítjük fel a falut, közös az ünnepvárás öröme.

Megfizethetetlen a csend és a nyugalom, ami ezt a kis falut jellemzi - mondta Frei Anita falugondnok Fotó: Kisalföld archív

Csér története talán nem a nagy számokról szól, hanem azokról az apró, mégis meghatározó pillanatokról, amelyek egy közösséget éltetnek. Bár a világ egyre gyorsabban változik, itt a mindennapok nyugalma és az emberi kapcsolatok ereje időtálló értéket képvisel. Volt múltja, van jelene és amíg az itt élők hisznek benne, addig biztosan lesz jövője is.

 

