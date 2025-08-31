Kegyetlenül zúgtak a motorosfűrészek Sopron közelében - Mi tudjuk, miért

A fakitermelő verseny tétje is nagy volt, hiszen ez az előválogató verseny döntötte el, kik képviselhetik Magyarországot a 36. Szlovéniai Fakitermelő Világbajnokságon. A májusi, miskolc-garadnai első fordulót követően most Fertőbozon gyűltek össze az ország legjobbjai.

Fakitermelők viadala zajlott a festői Julien-völgyben Fotó: Merczel István

Fakitermelők viadala

Harmincegy fakitermelő állt rajthoz, köztük három hölgy is – Witmann Kata, Czirók Bianka és a nemzetközi tapasztalattal rendelkező Veres Boglárka –, akik méltón képviselték a női versenyzők egyre erősebb jelenlétét ebben a szakmai sportágban.

Fotó: Merczel István

Több feladat várt a versenyzőkre

A rendezvény sikerét közel harminc önkéntes segítette, köztük a Roth Gyula Erdészeti Technikum diákjai, akik a versenyzés mellett tízfős csapattal támogatták a lebonyolítást. A megnyitót Tóth József polgármester és Merczel István elnök tartotta, majd kezdetét vette az izgalmas viadal.

A versenyzők a nemzetközi szabályoknak megfelelően mérték össze tudásukat: döntés állványon lézeres méréssel, motorfűrészlánc csere, kombinált és lánckímélő darabolás, valamint gallyazás szerepelt a feladatok között. A bírói kar minden versenyszámot és az összetett teljesítményt is értékelte, így az egyéni helyezések mellett a teljes verseny végső sorrendje is megszületett.

Fotó: Merczel István

Tisztelgés Dr. Gólya János emléke előtt

Az érmek mellé értékes különdíjak is gazdára találtak, amelyeket a Bakonyerdő Zrt., a Mecsekerdő Zrt., a SEFAG Zrt. és a Zalaerdő Zrt. ajánlott fel, ezzel is jelezve, mennyire fontos számukra a szakmai utánpótlás és a munkakultúra ápolása.

Az esemény egyben főhajtás is volt Dr. Gólya János emléke előtt. Az 1950-ben született erdőmérnök életét a szakma fejlesztésének és az oktatásnak szentelte. Tudományos kutatóként, egyetemi oktatóként és a fakitermelő válogatott vezetőjeként is maradandót alkotott. Szigorú, de igazságos szemléletével nemcsak szakmai, hanem emberi példát is mutatott.

Nevéhez fűződik a Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány megalapítása, amelynek haláláig elnöke volt. Nemzetközi szinten is elismerték munkásságát: az IALC vezetőségébe választva ő felelt a világbajnokságok szabályzatának kidolgozásáért. Precizitása és szenvedélye új távlatokat nyitott a magyar fakitermelés számára. 2013-ban bekövetkezett halálával pótolhatatlan űrt hagyott maga után, ám öröksége ma is él: minden egyes ilyen emlékverseny az ő szellemiségét hordozza tovább.

A Fertőbozi Emlékverseny után a fakitermelők szeptember 27-én Mátrafüreden mérik össze erejüket és tudásukat, a „Kántor János” Fakitermelő Emlékversenyen. Az előválogatók sorozata így folytatódik, egészen a világbajnokságig, ahol a legjobbak Magyarország hírnevét öregbítik majd.