augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékverseny

47 perce

Kegyetlenül zúgtak a motorosfűrészek Sopron közelében - Mi tudjuk, miért

Címkék#Fertőboz#fakitermelési munkakultúra#verseny

Augusztus utolsó szombatján Fertőbozon a festői Julien-völgy adott otthont egy különleges eseménynek: a település a fakitermelők ünnepévé vált, ahol sport, szakmaiság és emlékezés fonódott össze. A Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány és Fertőboz Község Önkormányzata közös szervezésében zajló verseny erőpróba és egyben tisztelgés is volt egy kiváló szakember, Dr. Gólya János életműve előtt.

Varga Henrietta

A fakitermelő verseny tétje is nagy volt, hiszen ez az előválogató verseny döntötte el, kik képviselhetik Magyarországot a 36. Szlovéniai Fakitermelő Világbajnokságon. A májusi, miskolc-garadnai első fordulót követően most Fertőbozon gyűltek össze az ország legjobbjai. 

fakitermelő
Fakitermelők viadala zajlott a festői Julien-völgyben Fotó: Merczel István

Fakitermelők viadala

Harmincegy fakitermelő állt rajthoz, köztük három hölgy is – Witmann Kata, Czirók Bianka és a nemzetközi tapasztalattal rendelkező Veres Boglárka –, akik méltón képviselték a női versenyzők egyre erősebb jelenlétét ebben a szakmai sportágban.

Fotó: Merczel István

Több feladat várt a versenyzőkre

A rendezvény sikerét közel harminc önkéntes segítette, köztük a Roth Gyula Erdészeti Technikum diákjai, akik a versenyzés mellett tízfős csapattal támogatták a lebonyolítást. A megnyitót Tóth József polgármester és Merczel István elnök tartotta, majd kezdetét vette az izgalmas viadal.

A versenyzők a nemzetközi szabályoknak megfelelően mérték össze tudásukat: döntés állványon lézeres méréssel, motorfűrészlánc csere, kombinált és lánckímélő darabolás, valamint gallyazás szerepelt a feladatok között. A bírói kar minden versenyszámot és az összetett teljesítményt is értékelte, így az egyéni helyezések mellett a teljes verseny végső sorrendje is megszületett.

Fotó: Merczel István

Tisztelgés Dr. Gólya János emléke előtt

Az érmek mellé értékes különdíjak is gazdára találtak, amelyeket a Bakonyerdő Zrt., a Mecsekerdő Zrt., a SEFAG Zrt. és a Zalaerdő Zrt. ajánlott fel, ezzel is jelezve, mennyire fontos számukra a szakmai utánpótlás és a munkakultúra ápolása.

Az esemény egyben főhajtás is volt Dr. Gólya János emléke előtt. Az 1950-ben született erdőmérnök életét a szakma fejlesztésének és az oktatásnak szentelte. Tudományos kutatóként, egyetemi oktatóként és a fakitermelő válogatott vezetőjeként is maradandót alkotott. Szigorú, de igazságos szemléletével nemcsak szakmai, hanem emberi példát is mutatott.

Nevéhez fűződik a Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány megalapítása, amelynek haláláig elnöke volt. Nemzetközi szinten is elismerték munkásságát: az IALC vezetőségébe választva ő felelt a világbajnokságok szabályzatának kidolgozásáért. Precizitása és szenvedélye új távlatokat nyitott a magyar fakitermelés számára. 2013-ban bekövetkezett halálával pótolhatatlan űrt hagyott maga után, ám öröksége ma is él: minden egyes ilyen emlékverseny az ő szellemiségét hordozza tovább.

A Fertőbozi Emlékverseny után a fakitermelők szeptember 27-én Mátrafüreden mérik össze erejüket és tudásukat, a „Kántor János” Fakitermelő Emlékversenyen. Az előválogatók sorozata így folytatódik, egészen a világbajnokságig, ahol a legjobbak Magyarország hírnevét öregbítik majd.

Nyertesek:

  • Női összetett: Veres Boglárka
  • Férfi U24: Hódi Dominik
  • Férfi amatőr: Papp László
  • Férfi profi: Dávid Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu