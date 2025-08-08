Hazánk 9 legjobb fagyikészítője között ott van egy győri is

A bolognai Carpigiani Gelato Egyetem a fagylalt világfővárosává válik: október 27. és 31. között. 14 országból 150 európai fagylaltkészítőt látnak vendégül. A cél a továbbjutás a 2026-ban megrendezésre kerülő világdöntőre, amely még 2022-ben kezdődött, 4000 fagylaltkészítővel és több száz helyi válogatottal, akik szintén a világ minden tájáról érkeztek.