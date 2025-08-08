15 perce
Hazánk 9 legjobb fagyikészítője között ott van egy győri is
Kilenc magyar fagylaltkészítő versenyez október végén a World Masters Fagylaltfesztiváljának világdöntőjébe jutásáért. A bolognai Carpigiani Gelato Egyetemen (Olaszország), versenybe száll a győri Lufi Fagyizó tulajdonosa, Felsődiósi István is. A kilenc magyar fagylaltkészítő közül csak ketten képviselik majd az országot a 2026-ra tervezett világdöntőn.
A kilenc legjobb magyar fagylaltkészítőt a Gelato Festival World Masters versenyre 2022-től a mai napig különféle eseményeken választották ki. Közeleg a világdöntő előválogatója. A magyar mesterek október 30-án Olaszországba repülnek, hogy megküzdjenek a 2026-ra tervezett világdöntőbe jutásért.
A hazánkat Bolognában képviselő fagylaltkészítők:
- Baranyi Balázs, a budapesti Hisztéria Cremeria
- Damniczki Balázs, a székesfehérvári Damniczki Cukrászda
- Felsődiósi István győri Lufi fagyizó
- Marsa Heléna Éva, a nagykőrösi Vanília&Gelarto
- Nagy László, a dunaföldvári Marcipán Cukrászda
- Pataki Ádám, érdi Pataki Cukrásza
- Somodi János floridai Fagyizó Balatonmáriafürdő
- Tóth Norbert, a dunaföldvári Tóth cukrászda
- Wilheim Dávid, a nagykanizsai DaCrema Fagyizó
A bolognai Carpigiani Gelato Egyetem a fagylalt világfővárosává válik: október 27. és 31. között. 14 országból 150 európai fagylaltkészítőt látnak vendégül. A cél a továbbjutás a 2026-ban megrendezésre kerülő világdöntőre, amely még 2022-ben kezdődött, 4000 fagylaltkészítővel és több száz helyi válogatottal, akik szintén a világ minden tájáról érkeztek.