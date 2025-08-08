augusztus 8., péntek

László névnap

24°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarosan világdöntő

3 órája

Hazánk 9 legjobb fagyikészítője között ott van egy győri is

Címkék#győri#Gelato Festival World Masters#Felsődiósi István#Lufi Fagyizó#Olaszország#verseny

Kilenc magyar fagylaltkészítő versenyez október végén a World Masters Fagylaltfesztiváljának világdöntőjébe jutásáért. A bolognai Carpigiani Gelato Egyetemen (Olaszország), versenybe száll a győri Lufi Fagyizó tulajdonosa, Felsődiósi István is. A kilenc magyar fagylaltkészítő közül csak ketten képviselik majd az országot a 2026-ra tervezett világdöntőn.

Kisalföld.hu
Hazánk 9 legjobb fagyikészítője között ott van egy győri is

A kilenc legjobb magyar fagylaltkészítőt a Gelato Festival World Masters versenyre 2022-től a mai napig különféle eseményeken választották ki. Közeleg a világdöntő előválogatója. A magyar mesterek október 30-án Olaszországba repülnek, hogy megküzdjenek a 2026-ra tervezett világdöntőbe jutásért.

fagylaltkészítő
A győri fagylaltkészítő Felsődiósi István is lázasan készül a nagy megmérettetésre. Fotó: Massimo Pocci

A hazánkat Bolognában képviselő fagylaltkészítők:

  • Baranyi Balázs, a budapesti Hisztéria Cremeria
  • Damniczki Balázs, a székesfehérvári Damniczki Cukrászda
  • Felsődiósi István győri Lufi fagyizó
  • Marsa Heléna Éva, a nagykőrösi Vanília&Gelarto
  • Nagy László, a dunaföldvári Marcipán Cukrászda
  • Pataki Ádám, érdi Pataki Cukrásza
  • Somodi János floridai Fagyizó Balatonmáriafürdő 
  • Tóth Norbert, a dunaföldvári Tóth cukrászda
  • Wilheim Dávid, a nagykanizsai DaCrema Fagyizó

A bolognai Carpigiani Gelato Egyetem a fagylalt világfővárosává válik: október 27. és 31. között. 14 országból 150 európai fagylaltkészítőt látnak vendégül. A cél a továbbjutás a 2026-ban megrendezésre kerülő világdöntőre, amely még 2022-ben kezdődött, 4000 fagylaltkészítővel és több száz helyi válogatottal, akik szintén a világ minden tájáról érkeztek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu