1 órája
Két népszerű fagyizó eladó Sopronban - Mutatjuk, mennyibe kerülnek
Fagyizót és külön egy faházat hirdetnek a közösségi oldalon. Így a két fagyizó eladó, várja leendő tulajdonosát Sopronban.
Egy bejáratott, népszerű fagyizót árulnak Sopron szívében, emellett egy modern faház-fagyizó is keresi új gazdáját. A két fagyizó eladó egyben, de akár külön is - írta a Fragola Sopron közösségi oldalán.
Két fagyizó eladó: ennyibe kerülnek
Teljes franchise-szerződéssel, berendezésekkel, bútorokkal árulják az egységeket.
A Sopronban található fagyizó ára 8 millió forint, a faház-fagyizó ára: 5 millió forint, de ha valaki mindkettőt megvenné akkor 11 millóért lecsaphat az ajánlatra.
