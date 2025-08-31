Két népszerű fagyizó eladó Sopronban - Mutatjuk, mennyibe kerülnek

Egy bejáratott, népszerű fagyizót árulnak Sopron szívében, emellett egy modern faház-fagyizó is keresi új gazdáját. A két fagyizó eladó egyben, de akár külön is - írta a Fragola Sopron közösségi oldalán.

Két fagyizó eladó Sopronban, ebből a képen látható a faház, amely bárhová telepíthető. Forrás: Fragola Sopron közösségi oldala

Két fagyizó eladó: ennyibe kerülnek

Teljes franchise-szerződéssel, berendezésekkel, bútorokkal árulják az egységeket.

A Sopronban található fagyizó ára 8 millió forint, a faház-fagyizó ára: 5 millió forint, de ha valaki mindkettőt megvenné akkor 11 millóért lecsaphat az ajánlatra.

A soproni fagyizót is árulják. Forrás: Fragola Sopron közösségi oldala

