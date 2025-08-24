Ezzel a hat számmal lehetett volna milliomos

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 9, 13, 24, 26, 30, 42.

Ezúttal 6 találatos szelvény nem volt, így jövő héten már 230 millió forint a főnyeremény. Az 5 találatosok 174.445; a 4 találatosok 5445; a 3 találatosok 2445 forintot nyertek.