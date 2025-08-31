Ezt üzente Ákos a győrieknek a nyárzáró koncert után

"Köszönjük, köszönjük, köszönjük...! Úgysem lehet leírni, mit érez ilyenkor az ember. Több mint két órán át, mindvégig szakadó esőben játszottunk - a szervezők közlése szerint 12 ezer, lelkes és kitartó embernek. Ezt egy darabig nem felejtjük el! Köszönjük, Győr! Visszatérünk!" - posztolta Ákos a győri koncert után. Legyen így.

A Dunakapu téri koncertről galériát, videós interjút Ákossal itt nézhetnek.