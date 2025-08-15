Tájékoztatás
1 órája
Ezért zárták le a soproni utcát
A Torna utcán jelenleg aszfaltozási munkálatok zajlanak, ezért az utat teljes szélességében lezárták a forgalom elől.
A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák várhatóan péntek délutánra befejeződnek, így az esti órákban ismét használhatják az utcát a közlekedők.
