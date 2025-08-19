Dedikált ETO-mez kalapács alatt, a nyúli óvodaudvar felújítását támogatja a licit nyertese

Raff Tamás 2024 októbere óta Nyúl polgármestere, a község elkötelezett támogatója. Nemes cél miatt bocsátotta licitre azt az ETO-mezt, ami hozzá is licit útján, egy jótékonysági rendezvényen került.

Raff Tamás, Nyúl polgármestere dedikált ETO-mezt ajánlott licitre.

Forrás: Facebook/Raff Tamás

Úgy terveztem, hogy az irodám dísze lesz, de most egy újabb nemes cél érdekében ajánlanám fel

- fogalmazott a Facebookon közzétett posztban.

Péntekig lehet licitálni az ETO dedikált mezére

A mez kikiáltási ára 200 ezer forint, a település vezetője augusztus 22-én 20 óráig várja az ajánlatokat a közösségi médiában közzétett poszt alatti kommentszekcióban, vagy a [email protected] e-mail címen.