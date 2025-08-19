augusztus 19., kedd

Jótékonyság

51 perce

Dedikált ETO-mez kalapács alatt, a nyúli óvodaudvar felújítását támogatja a licit nyertese

Címkék#ajánlat#eto#Raff Tamás#nyúl polgármester#ETO FC#licit

A közösségi oldalán tett közzé felhívást Raff Tamás. Nyúl polgármestere egy dedikált ETO-mezt ajánlott fel, a licitből befolyt összeggel a nyúli óvoda udvarának felújítását támogatná.

Kisalföld.hu

Raff Tamás 2024 októbere óta Nyúl polgármestere, a község elkötelezett támogatója. Nemes cél miatt bocsátotta licitre azt az ETO-mezt, ami hozzá is licit útján, egy jótékonysági rendezvényen került. 

ETO-mez
Raff Tamás, Nyúl polgármestere dedikált ETO-mezt ajánlott licitre.
Forrás: Facebook/Raff Tamás

Úgy terveztem, hogy az irodám dísze lesz, de most egy újabb nemes cél érdekében ajánlanám fel

- fogalmazott a Facebookon közzétett posztban. 

Péntekig lehet licitálni az ETO dedikált mezére

A mez kikiáltási ára 200 ezer forint, a település vezetője augusztus 22-én 20 óráig várja az ajánlatokat a közösségi médiában közzétett poszt alatti kommentszekcióban, vagy a [email protected] e-mail címen. 

 

