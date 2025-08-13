Esti panoráma a Tűztoronyból - hosszított nyitvatartás várja a látogatókat

A látogatók számára újabb alkalom nyílik arra, hogy a belváros szépségét ne csak nappal, hanem az esti fényekben is megcsodálják. Augusztus 15-én és 16-án, pénteken és szombaton, a Soproni Sörnapok hétvégéjén a Tűztorony este 10 óráig várja az érdeklődőket (pénztárzárás: 21:30). A hosszabbított nyitvatartás különleges lehetőséget kínál arra, hogy a naplemente aranyló sugarai és a lassan kigyulladó városi fények egyedülálló látványt nyújtsanak. Aki felkapaszkodik a torony kilátójába, nemcsak a történelmi utcák és terek varázsát élvezheti fentről, hanem a fesztivál forgatagát is madártávlatból figyelheti meg. A Soproncard tulajdonosai ráadásul díjmentesen léphetnek be, így még könnyebb részévé válni ennek a páratlan élménynek - olvasható a Tűztorony közösségi oldalán.

Az esti panoráma páratlan élményt kínál, nem véletlen az esernyős ember mutatványa Fotó: Kálló Péter (sajtófotók)